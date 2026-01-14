قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم– أن شبورة مائية كثيفة أحيانًا ستشهدها بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى جنوب الوجه البحري ومناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة.

May be an image of text

وأضافت الهيئة أن الرياح ستنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 12
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 19 12
دمنهور 18 11
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 12
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 11
دمياط 18 12
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 11
العريش 17 11
رفح 16 10
رأس سدر 17 11
نخل 15 03
كاترين 11 00
الطور 20 12
طابا 17 08
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 13
الإسكندرية 18 10
العلمين 18 10
مطروح 17 09
السلوم 16 08
سيوة 16 05
رأس غارب 19 11
سفاجا 20 11
مرسى علم 23 12
الشلاتين 25 14
حلايب 21 16
أبو رماد 23 14
مرسى حميرة 24 15
أبــــــرق 22 14
جبل علبة 23 13
رأس حدربة 21 16
الفيوم 19 08
بني سويف 19 07
المنيا 20 05
أسيوط 20 06
سوهاج 21 07
قنا 22 08
الأقصر 23 08
أسوان 24 09
الوادي الجديد 22 06
أبو سمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 29 20
المدينة 23 11
الرياض 19 07
المنامة 21 15
أبوظبي 27 16
الدوحة 23 16
الكويت 19 06
دمشق 10 03-
بيروت 16 11
عمان 11 02
القدس 12 03
غزة 18 11
بغداد 13 03
مسقط 25 21
صنعاء 23 06
الخرطوم 30 17
طرابلس 20 13
تونس 19 10
الجزائر 16 06
الرباط 16 09
نواكشوط 29 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 04 03-
إسطنبول 13 06
إسلام آباد 18 07
نيودلهي 18 06
جاكرتا 30 24
بكين 10 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 14 06
أثينا 14 04
روما 15 06
باريس 12 07
مدريد 08 04
برلين 04 01
لندن 09 06
مونتريال 06- 19-
موسكو 11- 16-
نيويورك 02 07-
واشنطن 02 08-
أديس أبابا 23 07

