ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن شبورة مائية كثيفة أحيانًا ستشهدها بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى جنوب الوجه البحري ومناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة.

واقرأ أيضًا:

موجة أمطار شديدة تضرب محافظة دمياط

خريطة الرياح

أضافت الهيئة أن الرياح ستنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 11

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء تزامنا مع نوة

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 16 10

رأس سدر 17 11

نخل 15 03

كاترين 11 00

الطور 20 12

طابا 17 08

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 20 13

الإسكندرية 18 10

العلمين 18 10

مطروح 17 09

السلوم 16 08

سيوة 16 05

رأس غارب 19 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 23 12

الشلاتين 25 14

حلايب 21 16

أبو رماد 23 14

مرسى حميرة 24 15

أبــــــرق 22 14

جبل علبة 23 13

رأس حدربة 21 16

الفيوم 19 08

بني سويف 19 07

المنيا 20 05

أسيوط 20 06

سوهاج 21 07

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 09

الوادي الجديد 22 06

أبو سمبل 23 10

اماكن سقوط الأمطار اليوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 20

المدينة 23 11

الرياض 19 07

المنامة 21 15

أبوظبي 27 16

الدوحة 23 16

الكويت 19 06

دمشق 10 03-

بيروت 16 11

عمان 11 02

القدس 12 03

غزة 18 11

بغداد 13 03

مسقط 25 21

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 17

طرابلس 20 13

تونس 19 10

الجزائر 16 06

الرباط 16 09

نواكشوط 29 16

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 04 03-

إسطنبول 13 06

إسلام آباد 18 07

نيودلهي 18 06

جاكرتا 30 24

بكين 10 07-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 14 06

أثينا 14 04

روما 15 06

باريس 12 07

مدريد 08 04

برلين 04 01

لندن 09 06

مونتريال 06- 19-

موسكو 11- 16-

نيويورك 02 07-

واشنطن 02 08-

أديس أبابا 23 07

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

محافظ الشرقية
افتتاح مدرسة
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت
