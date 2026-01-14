أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5228 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48800 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.17 جنيه

سعر الشراء: 47.07 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.04 جنيه

سعر الشراء: 54.92 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.55 جنيه

سعر الشراء: 63.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.55 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.84 جنيه

سعر الشراء: 12.82 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية، لأن سرعات الرياح تقل وتعتدل عن الأيام الماضية، إضافة إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة بشكل كبير، موضحة أن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية، والطقس مائل للبرودة، خاصة فى المحافظات الشمالية، أدفأ فى المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الطقس ليلا يتميز بالانخفاضات الملحوظة فى درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 12 درجة مئوية، و8 و7 درجات بالمدن الجديدة، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، وتصل لحد الصقيع على بعض المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يقل على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، ومازال مضطربا، وأيضا البحر الأحمر، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة فى أغلبها، على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن اليوم مساءً متوقع نشاط نسبي للرياح، ليس قويا بشكل كبير، وهذا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.