الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  5228 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6100 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6971 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48800 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.17 جنيه
سعر الشراء: 47.07 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.04 جنيه

سعر الشراء: 54.92 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.55 جنيه

سعر الشراء: 63.40 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.58 جنيه

سعر الشراء: 12.55 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.84 جنيه

سعر الشراء: 12.82 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية، لأن سرعات الرياح تقل وتعتدل عن الأيام الماضية، إضافة إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة بشكل كبير، موضحة أن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية، والطقس مائل للبرودة، خاصة فى المحافظات الشمالية، أدفأ فى المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الطقس ليلا يتميز بالانخفاضات الملحوظة فى درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 12 درجة مئوية، و8 و7 درجات بالمدن الجديدة، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، وتصل لحد الصقيع على بعض المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يقل على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، ومازال مضطربا، وأيضا البحر الأحمر، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة فى أغلبها، على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن اليوم مساءً متوقع نشاط نسبي للرياح، ليس قويا بشكل كبير، وهذا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الذهب والدولار أسعار الذهب الذهب الدولار الطقس

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة يعلن تفاصيل المبادرة الوطنية لإحياء وتطوير النشاط الثقافي والفني بالجامعات

ياسر صادق

ورم فى القدم.. أشرف زكي : ياسر صادق فى الرعاية المركزة وأدعوله.. خاص

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة أحمد مالك

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

