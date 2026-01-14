قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6100 جنيهًا للشراء بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48 ألفًا و960 جنيها للشراء، و48 ألفًا و800 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 6 آلاف و994.25 جنيه للبيع، و6 آلاف و971.5 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة 6120 جنيهًا للبيع، و6100 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 22

وحقق سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، نحو 6411.5 جنيه للبيع، و6390.5 جنيه للشراء، .

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم، إلى 5245.75 جنيه للبيع و5228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة نحو 4080 جنيها للبيع، و4066.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 48 ألفًا و960 جنيها للشراء، و48 ألفًا و800 جنيه للبيع.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 4598.94دولارا للشراء، بينما سجل نحو 4598.17 دولار للبيع.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب الجنيه الذهب أوقية الذهب السوق المصري جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

فتحي سند

فتحي سند قبل مواجهة السنغال : اختبار صعب محتاج رجالة مصر

شوبير

شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد