تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، وتوقعوا  أن يسود نهارا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من اغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 19 09
6 أكتوبر 19 08
بنها 18 11 
دمنهور 17 10 
وادى النطرون 19 09
كفر الشيخ 17 10
بلطيم 17 10
المنصورة 17 11 
الزقازيق 18 11 
شبين الكوم 18 10 
طنطا 17 10 
دمياط 17 12 
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 18 09
السويس 19 10 
العريش 18 10 
رفح 17 09 
رأس سدر 20 09 
نخل 15 02 
كاترين 11 00 
الطور 19 10 
طابا 16 07 
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 11
الإسكندرية 18 11 
العلمين 17 10 
مطروح 17 10 
السلوم 18 09 
سيوة 17 05 
رأس غارب 19 10 
سفاجا 20 11
مرسى علم 21 12 
الشلاتين 25 15 
حلايب 21 16 
أبو رماد 23 14
مرسى حميرة 25 15
ابراق 22 14
جبل علبة 22 14 
رأس حدربة 21 16 
الفيوم 18 08 
بني سويف 17 09 
المنيا 19 06
أسيوط 19 06 
سوهاج 19 08
قنا 20 09 
الأقصر 20 10 
أسوان 21 10 
الوادي الجديد 19 06 
أبو سمبل 21 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 18
المدينة 25 13
الرياض 22 12
المنامة 23 18 
أبوظبي 27 16 
الدوحة 26 19 
الكويت 21 09
دمشق 10 00 
بيروت 16 11 
عمان 08 05 
القدس 09 06 
غزة 18 14 
بغداد 16 06 
مسقط 25 21 
صنعاء 23 06 
الخرطوم 30 17 
طرابلس 20 13 
تونس 19 07
الجزائر 16 06 
الرباط 16 09 

