مائل للبرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-1-2026

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، طقسًا مائلًا للبرودة على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلاً، مع تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن الأحوال الجوية تشهد تحسنًا نسبيًا مع تراجع سرعات الرياح مقارنة بالأيام الماضية واستقرار نسبي في الأجواء، رغم استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال الليل نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تصل إلى 18 درجة مئوية مع إحساس بالبرودة نهارًا، بينما تتراوح الصغرى ليلاً بين 10 و12 درجة، وتصل في المدن الجديدة إلى 7 و8 درجات، وتنخفض في شمال الصعيد إلى 5 و6 درجات.

السقيع والشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد من الأجواء شديدة البرودة ليلاً وتكون الصقيع على بعض المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد.



كما أشارت إلى ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الفجر الأولى وحتى الصباح الباكر، خاصة يومي الجمعة والسبت، على الطرق الزراعية والسريعة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

حالة البحار وفرص الأمطار

وأكدت الدكتورة منار غانم أن حالة البحر المتوسط ما زالت مضطربة لكن بحدة أقل، مع تراجع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار، ما يجعل البحر غير ملائم لأعمال الصيد والملاحة.

وقالت إن فرص الأمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

تنبيه للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وتوخي الحذر من الشبورة المائية على الطرق خلال فترات الصباح، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية خلال الأيام المقبلة.