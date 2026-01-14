جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

الإكزيما واحدة من أكثر الأمراض الجلدية المزمنة شيوعًا، وتصيب ملايين الأشخاص حول العالم من مختلف الفئات العمرية، وتسبب لهم معاناة يومية من الحكة والجفاف والتهاب الجلد.



ونقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية لعلاج الاكزيما وفقا لموقع هيلثى لاين.

وصفات طبيعيّة لعلاج الإكزيما

1- البابونج:

يمكن استخدام البابونج بعدّة طرق لعلاج الإكزيما، حيث نضع بعضاً من زيت البابونج على المنطقة المصابة، أو نضع بعض أزهار البابونج في الماء المغلي، ونتركها لمدة ربع ساعة، ثمّ نتركه حتى يبرد، ونغمس قطعة من القماش في المغلي، ونضعها على المنطقة المصابة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

2- زيت جوز الهند:

ندهن المنطقة المتضررة بالإكزيما بزيت جوز الهند، ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تتمكن البشرة من امتصاصه، ونكرر ذلك ثلاث مرات يوميّاً.

3- جلّ الصبّار:

نقطع بعضاً من أوراق الصبّار بالسكين، ونستخرج الجل الموجود فيها، ونضعه على البشرة المصابة لمدة عشر دقائق، ثمّ نغسلها بالماء.

4- العسل:

نغسل البشرة جيّداً، ونجففها بعد ذلك، ونطبق عليها العسل لمدة عشر دقائق، ثمّ نغسلها بالماء الدافئ، ونكرر استخدام هذه الطريقة ثلاث مرات يوميّاً للحصول على أفضل النتائج.

5- زيت الزيتون:

نضع القليل من زيت الزيتون على المنطقة المصابة، ونتركه لمدة أربع دقائق حتى يتمكن من التفاعل بشكلٍ جيّد مع البشرة، وندلك البشرة بعد ذلك بلطف حتى يتغلغل الزيت إلى داخل الجلد، ثمّ نزيل ما تبقى منه بقطعة قطن نظيفة.

6- خلّ التفاح:

نمزج ملعقتين من الخل والعسل في كوبٍ من الماء المغلي، ونتناوله مرتين في اليوم، وذلك لتقوية جهاز المناعة، كما نخلط مقدارين متساويين من الماء والخل، وندهن به المنطقة المصابة.

7- الشوفان:

نخلط ملعقة كبيرة من الحليب البارد، وملعقتين من دقيق الشوفان جيّداً حتى نحصل على عجينة، ونضعها بعد ذلك على المنطقة المصابة، ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

8- الكركم:

نمزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم، والقليل من الحليب معاً حتى نحصل على معجون كريمي، ونضعه بعد ذلك على البشرة المصابة بمعدل مرتين في اليوم، وذلك حتى نتخلص من الاحمرار والحكة.

9- الخيار:

نضع بعضاً من شرائح الخيار على الجلد المُصاب، ونتركها لمدة ساعة كاملة، ثمّ نغسل الجلد جيّداً بالماء الدافئ.

10-جوزة الطيب:

نطحن بعضاً من جوزة الطيب الطازجة، ونضيف للمطحون ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونعجنها جيّداً حتى نحصل على عجينة، ونضعها بعد ذلك على المنطقة المصابة لمدة ربع ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الدافئ.