ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
فن وثقافة

ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم

ساندي
ساندي
أوركيد سامي

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة، مرتدية ملابس مخصصة للتمارين، واعتمدت على مكياج بسيط وناعم أبرز ملامحها الطبيعية.


ونشرت ساندي الصورة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحرصت من خلالها على التفاعل مع متابعيها، الذين أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها وحرصها على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتها البدنية.


وتواصل ساندي مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها اليومية إلى جانب نشاطها الفني.
 

يذكر أن كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، معلنةً عن مفاجآت خاصة تتعلق بمحتوى الألبوم وطبيعته الفنية.


وأكدت ساندي أن ألبوم «سكوت» يضم مجموعة من الأغنيات التي تعبّر عن تجاربها الشخصية في الحياة، مشيرةً إلى أنه ألبوم مختلف وغير تجاري، ومصنّف تحت لافتة «للكبار فقط».
 

وكتبت ساندي معلّقة على البوستر:
«ألبوم سكوت تجربة مختلفة ليها معاني كبيرة بالنسبالي، هو مجموعة أغاني فيها تجارب شخصية ليا، وألبوم مش تجاري خالص».


وأضافت أنها تخوض من خلال الألبوم تجربة فنية غير مسبوقة في الوطن العربي، موضحةً: «الألبوم ده هو أول ألبوم في الوطن العربي يتصوّر بطريقة Anime Music Videos في الشرق الأوسط كله، ومفيش فنان عربي عمل ده قبلي».
 

كما كشفت ساندي أنها تولّت بنفسها كتابة الفكرة وإخراجها، وتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو ما ساعدها على تحقيق الفكرة بعد محاولات طويلة لتنفيذها بالرسم التقليدي frame by frame.


واختتمت حديثها مؤكدةً فخرها بالتجربة قائلة: «أنا بحب الألبوم ده ومبسوطة إني عملته حتى لو أنا بس اللي هسمعه… سكوت قريباً للكبار فقط».
ويترقب جمهور ساندي طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، وسط فضول كبير حول هذه التجربة العربية الجديدة والمختلفة

