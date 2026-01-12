النقل عجن التاكسي.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الاثنين ، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تاكسي أعلى كوبري الواسطى في اتجاه مركز الفتح بأسيوط.

و تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقع حادث تصادم سيارة نقل وتاكسي أعلى كوبري الواسطى ووجود مصابين .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع بين سيارة نقل رقم 2966 ي و ج وسيارة تاكسي رقم 2496 ي ع ا، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من كريم حربي حلمي (23 عامًا) وحلمي حربي حلمي (18 عامًا)، بالإضافة إلى شخص مجهول الاسم والبيانات، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى رفع آثار الحادث ونقل السيارتين إلى جانب الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات أعلى الكوبري .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.