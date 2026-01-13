خبر سار من اتحاد التأمين المصري بشأن حوادث النقل

أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين المصري، أنه هناك فارق بين التأمين على السيارات والتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وقال علاء الزهيري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" عندما يحدث أي حادث يتم صرف التأمين الخاص بالمسئولية المدنية خلال 30 يوم ".

وتابع علاء الزهيري:" عند وقوع أي حادث يتم تقديم محضر الحادث وشهادة الوفاة الخاصة بالمتوفي في الحادث لصرف التأمين للمتضرر ".

وأكمل علاء الزهيري :" التعويض حدده القانون بمبلغ 100 الف جنيه للشخص المتوفي في الحادث، وافي حالة المصاب يتم صرف قيمة مقابل العجز الذي حدث له ".

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة في خطوة جديدة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع هي المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.

تفاصيل القرار

يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء أول إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.

