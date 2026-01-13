مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية وجرار قصب بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار قصب على كوبرى قرية الرزقة بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار قصب على كوبرى قرية الرزقة بمركز أبوتشت، نتج عنها مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين مصرع مصطفي محمود الشحات ، وإصابة حمادة أشرف حافظ ومحمود صلاح محمود، مقيمون بقرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

