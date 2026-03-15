ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، وقال إنه ليس مستعدا ​بعد لإبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز وفي فوضى في أسواق الطاقة العالمية.



ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، قال ترامب إن الضربات الأمريكية "دمرت ‌تماما" معظم جزيرة خرج وحذر من شن المزيد من الغارات قائلا لشبكة إن.بي.سي نيوز "قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية".



وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن.بي.سي نيوز إن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أضاف أن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد". وتعددت مطالب ترامب منذ بدء الحرب بما شمل التدخل في اختيار زعيم ⁠إيران وإنهاء برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.