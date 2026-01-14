قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الجمبري المشوي المتبل بالثوم والعسل.

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

المكونات :

-الجمبري 500 جرام كبير الحجم، مقشر ومنظف (مع ترك الذيل اختياريًا)

-الزبدة غير المملحة 3 ملاعق كبيرة

-الثوم المفروم 2-3 فصوص كبيرة

-عسل النحل 1-2 ملعقة كبيرة يمكن استبداله بـ 1 ملعقة كبيرة سكر بني

-صلصة الصويا 1 ملعقة صغيرة اختيارية، لإضافة نكهة أمامي (مالحة)

-بابريكا مدخنة 1 ملعقة صغيرة أو بابريكا عادية

-فلفل حار مجروش (اختياري) 1/2 ملعقة صغيرة لزيادة الحرارة، ويمكن استبداله بـ 1/4 -ملعقة صغيرة شطة

-عصير ليمون 1 ملعقة كبيرة

-ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

-بقدونس مفروم 2 ملعقة كبيرة

​1 تحضير التتبيلة الصوص

​في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، قم بإذابة الزبدة.

​أضف الثوم المفروم وقلبه لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة حتى يصبح عطريًا، لكن لا تدعه يحترق.

​أضف العسل (أو السكر البني)، صلصة الصويا (إذا استخدمت)، البابريكا المدخنة، والفلفل الحار المجروش.

​قلّب المكونات جيدًا لمدة دقيقة حتى تتجانس التتبيلة وتصبح لامعة.

​أطفئ النار واترك الصوص جانبًا.

​2. تتبيل وطهي الروبيان

​في وعاء، تبّل الروبيان المنظف بقليل من الملح والفلفل الأسود ورشة من عصير الليمون.

​في مقلاة كبيرة (أو على الشواية) سخن قليلًا من الزيت أو الزبدة (اختياري).

​أضف الروبيان واشويه/اقليه على نار عالية لمدة 1.5 إلى 2 دقيقة لكل جانب، حتى يصبح وردي اللون ومعتم. تجنب الإفراط في الطهي.

​3. التلميع والتقديم

​أعد تشغيل النار تحت صوص التتبيلة الذي جهزته مسبقًا.

​أضف الروبيان المطبوخ مباشرة إلى الصوص الدافئ.

​قلّب الروبيان بسرعة لمدة 30 ثانية فقط حتى يتغطى بالكامل بالصوص اللامع.

​زيّنه بـالبقدونس المفروم الطازج.