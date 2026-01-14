قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
بالصور

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الجمبري المشوي المتبل بالثوم والعسل.

طريقة عمل روبيان مشوي

المكونات :

-الجمبري 500 جرام كبير الحجم، مقشر ومنظف (مع ترك الذيل اختياريًا)

-الزبدة غير المملحة 3 ملاعق كبيرة

-الثوم المفروم 2-3 فصوص كبيرة

-عسل النحل 1-2 ملعقة كبيرة يمكن استبداله بـ 1 ملعقة كبيرة سكر بني

-صلصة الصويا 1 ملعقة صغيرة اختيارية، لإضافة نكهة أمامي (مالحة)

-بابريكا مدخنة 1 ملعقة صغيرة أو بابريكا عادية

-فلفل حار مجروش (اختياري) 1/2 ملعقة صغيرة لزيادة الحرارة، ويمكن استبداله بـ 1/4 -ملعقة صغيرة شطة

-عصير ليمون 1 ملعقة كبيرة

-ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

-بقدونس مفروم 2 ملعقة كبيرة

طريقة عمل الجمبري المشوي وبالزيت والليمون

 

​1 تحضير التتبيلة الصوص

​في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، قم بإذابة الزبدة.

​أضف الثوم المفروم وقلبه لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة حتى يصبح عطريًا، لكن لا تدعه يحترق.

​أضف العسل (أو السكر البني)، صلصة الصويا (إذا استخدمت)، البابريكا المدخنة، والفلفل الحار المجروش.

​قلّب المكونات جيدًا لمدة دقيقة حتى تتجانس التتبيلة وتصبح لامعة.

​أطفئ النار واترك الصوص جانبًا.

​2. تتبيل وطهي الروبيان

​في وعاء، تبّل الروبيان المنظف بقليل من الملح والفلفل الأسود ورشة من عصير الليمون.

​في مقلاة كبيرة (أو على الشواية) سخن قليلًا من الزيت أو الزبدة (اختياري).

​أضف الروبيان واشويه/اقليه على نار عالية لمدة 1.5 إلى 2 دقيقة لكل جانب، حتى يصبح وردي اللون ومعتم. تجنب الإفراط في الطهي.

​3. التلميع والتقديم

​أعد تشغيل النار تحت صوص التتبيلة الذي جهزته مسبقًا.

​أضف الروبيان المطبوخ مباشرة إلى الصوص الدافئ.

​قلّب الروبيان بسرعة لمدة 30 ثانية فقط حتى يتغطى بالكامل بالصوص اللامع.

​زيّنه بـالبقدونس المفروم الطازج.

