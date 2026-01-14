الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، أنه حقق نجاحات ميدانية في ولاية جنوب كردفان ودمر عددا كبيرا من معدات ميليشيا الدعم السريع، حسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن إعلان الحكومة السودانية عودتها إلى العاصمة الخرطوم يحمل دلالات عملية مباشرة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والمعيشية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة حكومة رئيس الوزراء إلى الخرطوم تعني عملياً عودة الحياة إلى العاصمة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه خطاباً إلى المواطنين صباح اليوم تعهّد فيه بعودة الاستقرار، واستئناف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، إلى جانب إعادة فتح المدارس والجامعات داخل العاصمة، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، أكبر صرح تعليمي في البلاد.