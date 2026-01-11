مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. الحكومة السودانية تبدأ مباشرة أعمالها

أعلن رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم لممارسة مهامها التنفيذية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على استعادة مؤسسات الدولة حضورها بعد فترة من توقفها وانتقالها خارج المدينة بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في ولاية الخرطوم، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل الإداري والخدمي من داخل العاصمة.

الحكومة السودانية تبدأ مباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم.. مراسلنا يرصد التطورات

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن إعلان الحكومة السودانية عودتها إلى العاصمة الخرطوم يحمل دلالات عملية مباشرة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والمعيشية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة حكومة رئيس الوزراء إلى الخرطوم تعني عملياً عودة الحياة إلى العاصمة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه خطاباً إلى المواطنين صباح اليوم تعهّد فيه بعودة الاستقرار، واستئناف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، إلى جانب إعادة فتح المدارس والجامعات داخل العاصمة، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، أكبر صرح تعليمي في البلاد.

وأضاف أن بعض مناطق جنوب الخرطوم ما تزال تعاني نقصاً في الخدمات، لا سيما الكهرباء، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تواصل العمل لإعادة التيار إلى جميع أنحاء العاصمة، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء والحكومة تمثل «عودة الروح إلى جسد العاصمة المنهك»، كما تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخرطوم عادت إلى طبيعتها.

وأشار المراسل إلى أن جميع الوزارات ستباشر أعمالها من داخل العاصمة اعتباراً من اليوم، ما يُتوقع أن يسهم في تسريع وتيرة استعادة الخدمات، لافتاً إلى أن جامعة الخرطوم مرشحة لاستئناف نشاطها خلال الأيام المقبلة.

مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب كردفان.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن آخر التطورات تتمثل في عودة رئيس الوزراء بكامل حكومته إلى العاصمة الخرطوم، موضحًا أن الحكومة الاتحادية تعقد اجتماعاتها حالياً داخل أمانة حكومة ولاية الخرطوم، الواقعة بشارع النيل، بالقرب من مقر مجلس الوزراء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أدلى بتصريحات أمام حشد كبير، توعّد فيها المواطنين بأن تشهد الفترة المقبلة اكتمالاً في الخدمات.

وأكد، أن العام الجاري سيكون عاماً للسلام، مواصلا، أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح عدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب الجامعات، فضلاً عن تفعيل عدد من الخدمات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمشهد الميداني، أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار التطورات العسكرية في إقليم كردفان، حيث استهدف الجيش السوداني عدة تجمعات في مواقع متفرقة بالإقليم.

ولفت إلى أن ولاية جنوب كردفان تشهد مواجهات عنيفة من حين لآخر، ولا سيما في منطقتي كادوقلي والدلنج.