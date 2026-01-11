قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. الحكومة السودانية تبدأ مباشرة أعمالها

السودان
السودان
محمود محسن

أعلن رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم لممارسة مهامها التنفيذية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على استعادة مؤسسات الدولة حضورها بعد فترة من توقفها وانتقالها خارج المدينة بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في ولاية الخرطوم، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل الإداري والخدمي من داخل العاصمة.

الحكومة السودانية تبدأ مباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم.. مراسلنا يرصد التطورات

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن إعلان الحكومة السودانية عودتها إلى العاصمة الخرطوم يحمل دلالات عملية مباشرة على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والمعيشية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة حكومة رئيس الوزراء إلى الخرطوم تعني عملياً عودة الحياة إلى العاصمة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه خطاباً إلى المواطنين صباح اليوم تعهّد فيه بعودة الاستقرار، واستئناف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، إلى جانب إعادة فتح المدارس والجامعات داخل العاصمة، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، أكبر صرح تعليمي في البلاد.

وأضاف أن بعض مناطق جنوب الخرطوم ما تزال تعاني نقصاً في الخدمات، لا سيما الكهرباء، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تواصل العمل لإعادة التيار إلى جميع أنحاء العاصمة، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء والحكومة تمثل «عودة الروح إلى جسد العاصمة المنهك»، كما تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخرطوم عادت إلى طبيعتها.

وأشار المراسل إلى أن جميع الوزارات ستباشر أعمالها من داخل العاصمة اعتباراً من اليوم، ما يُتوقع أن يسهم في تسريع وتيرة استعادة الخدمات، لافتاً إلى أن جامعة الخرطوم مرشحة لاستئناف نشاطها خلال الأيام المقبلة.

مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب كردفان.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن آخر التطورات تتمثل في عودة رئيس الوزراء بكامل حكومته إلى العاصمة الخرطوم، موضحًا أن الحكومة الاتحادية تعقد اجتماعاتها حالياً داخل أمانة حكومة ولاية الخرطوم، الواقعة بشارع النيل، بالقرب من مقر مجلس الوزراء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أدلى بتصريحات أمام حشد كبير، توعّد فيها المواطنين بأن تشهد الفترة المقبلة اكتمالاً في الخدمات.

وأكد، أن العام الجاري سيكون عاماً للسلام، مواصلا، أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح عدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب الجامعات، فضلاً عن تفعيل عدد من الخدمات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمشهد الميداني، أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار التطورات العسكرية في إقليم كردفان، حيث استهدف الجيش السوداني عدة تجمعات في مواقع متفرقة بالإقليم.

ولفت إلى أن ولاية جنوب كردفان تشهد مواجهات عنيفة من حين لآخر، ولا سيما في منطقتي كادوقلي والدلنج.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

البابا لاون

بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد معمودية الرب ويعمد عشرين طفلا

صلوات عيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد في عدة دول أوروبية .. صور

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات بقرار جمهوري ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

