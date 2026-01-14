أحمد إسماعيل: المخرج صاحب القرار النهائي والكاستينج دايركتور يقدم البدائل

أكد المخرج وكاستينج دايركتور أحمد إسماعيل أن الدور الواحد يمكن أن يقدمه أكثر من ممثل، مشيرًا إلى أن كل فنان يضفي على الشخصية إحساسا مختلفا وتأثيرا متباينا لدى الجمهور، وهو ما يجعل الاختيار عملية فنية دقيقة تعتمد على رؤية المخرج في المقام الأول.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المخرج هو صاحب القرار النهائي في تحديد أي أداء يتماشى مع الخط الدرامي والرسالة التي يرغب في إيصالها للجمهور.

وأضاف أن الكاستينج دايركتور يتمتع بمتابعة مستمرة للممثلين والساحة الفنية، ما يتيح له ترشيح أسماء جديدة و«وجوه فريش» لم يتم استهلاكها في أدوار متشابهة، إلى جانب تقديم اختيارات مبتكرة بعيدة عن القوالب الجاهزة أو ما يعرف بـ«التايب كاست».

وشدد على أن كسر النمطية في الاختيارات يسهم في تجديد الدماء داخل العمل الفني، ويمنح الجمهور تجارب أداء مختلفة وأكثر صدقًا.