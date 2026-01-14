قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مؤسسة زاهي حواس تُعلن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية لعام 2025 تزامناً مع عيد الأثريين

حفل عيد الآثاريين المصريين
حفل عيد الآثاريين المصريين
محمد الاسكندرانى

في إطار الاحتفال بـ عيد الأثريين المصريين، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن أسماء الفائزين بـ "جائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم لعام 2025".

جائزة الدكتور زاهي حواس 

وقد تفضل الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتسليم الجوائز للفائزين، تقديراً لجهودهم الاستثنائية في الحفاظ على التراث المصري العريق والكشف عن أسراره.

قائمة الفائزين بالجائزة لعام 2025:
شملت الجائزة هذا العام نخبة من المبدعين في مجالي العمل الأثري والترميم، وجاءت النتائج كالتالي:
1. فئة الأثريين:
 محمد عبد الفتاح إبراهيم : عن مشروع حفائر منطقة "راية" بمدينة الطور في جنوب سيناء.

السيد فتحي الطحاوي: عن كشفه المتميز لمقبرة "الأمير وسر اف رع" بمنطقة شمال سقارة.

2. فئة المرممين:
خالد عبد الغني : عن المشروع الدقيق لترميم وتجميع أقدم نسخة ملكية حجرية من "كتاب الإيمي دوات" الخاصة بالملكة حتشبسوت، والمكتشفة في مقبرة KV 20 بوادي الملوك.


أعرب االدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن فخره بالكوادر المصرية قائلاً:
​"إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم مادي، بل هي رسالة حب وتقدير لكل أثري ومرمم يعمل بإخلاص في قلب الرمال وداخل المعامل للحفاظ على تاريخ أجدادنا. إن شباب الأثريين هم حراس الحضارة  الحقيقيون، وما نشهده اليوم من اكتشافات في سقارة والأقصر ومشروعات ترميم دقيقة في وادي الملوك يؤكد أن المدرسة المصرية في علم الآثار أصبحت الآن في أوج قوتها، وهي القادرة على كشف أسرار حضارتنا للعالم أجمع."

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد خلال مراسم التسليم عن اعتزازه بالكفاءات المصرية الشابة والخبراء الذين يثبتون يومياً جدارتهم في إدارة وصيانة التراث العالمي، مؤكداً على دعم المجلس الأعلى للآثار لمثل هذه المبادرات التي ترفع من الروح المعنوية للأثريين وتدفعهم نحو مزيد من الاكتشافات والإنجازات العلمية.

من جانبها، أكدت اللجنة المشرفة على الجائزة أن الاختيار جاء بعد فحص دقيق للمشروعات المقدمة ومناقشة السير الذاتية للمتقدمين، مشيدة بالمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه الفرق المصرية في مختلف المواقع الأثرية.

تأتي هذه الجائزة السنوية كتقليد راسخ لمؤسسة زاهي حواس، تهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على "الجنود المجهولين" في الحفائر والمعامل، وتحفيز الأجيال القادمة على التمسك بأعلى المعايير العلمية في علم المصريات.

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية

