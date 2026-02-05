قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
سفير تركيا في مصر: ندعم جهود القاهرة في وقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة
هاني حسين

أكد السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، أن مصر وتركيا تعملان وفقا لقناعة واحدة، ويتصرفان بناء على صفحة واحدة من الاتفاق والتعاون.

وقال في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، :"لدينا موقف موحد ما بين قيادة الدولتين، وأنا أرى أن مصر لديها دوراً أساسياً ودوراً مسؤولاً بشكل كبير عما يتم وعما سيتم، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة ومحاولة مساعدة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في غزة".

وواصل: "وأيضاً تركيا لديها دوراً لعبته بشكل كبير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وقد ناقشنا هذه المسائل في العام المنصرم في مؤتمر السلام بشرم الشيخ، وإن تركيا تدعم الموقف المصري بشكل كامل، بالإضافة أيضاً إلى قطر والتي لعبت دوراً كبيراً قبل هذا المؤتمر".

وأردف: "وعندما انضممنا إلى هذه الطاولة، فقد قمنا بمحاولة بذل المزيد من المساعي والمزيد من المساهمات، حتى نقوم بتوحيد هذه الجهود تحت المظلة الأمريكية سعياً لوقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا، على أنّ مصر قامت بدور كبير في السعي إلى دعم وتزويد وإمداد المزيد من المساعدات، والمزيد أيضاً من المساعي السياسية لتنفيذ وإنفاذ وقف إطلاق النار بشكل كبير ونهائي، وأيضاً لعمليات إعمار غزة.

مصر تركيا القاهرة اخبار التوك شو غزة

