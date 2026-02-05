سفير تركيا في مصر: ندعم جهود القاهرة في وقف إطلاق النار بغزة

أكد السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، أن مصر وتركيا تعملان وفقا لقناعة واحدة، ويتصرفان بناء على صفحة واحدة من الاتفاق والتعاون.

وقال في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، :"لدينا موقف موحد ما بين قيادة الدولتين، وأنا أرى أن مصر لديها دوراً أساسياً ودوراً مسؤولاً بشكل كبير عما يتم وعما سيتم، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة ومحاولة مساعدة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في غزة".

وواصل: "وأيضاً تركيا لديها دوراً لعبته بشكل كبير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وقد ناقشنا هذه المسائل في العام المنصرم في مؤتمر السلام بشرم الشيخ، وإن تركيا تدعم الموقف المصري بشكل كامل، بالإضافة أيضاً إلى قطر والتي لعبت دوراً كبيراً قبل هذا المؤتمر".

وأردف: "وعندما انضممنا إلى هذه الطاولة، فقد قمنا بمحاولة بذل المزيد من المساعي والمزيد من المساهمات، حتى نقوم بتوحيد هذه الجهود تحت المظلة الأمريكية سعياً لوقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا، على أنّ مصر قامت بدور كبير في السعي إلى دعم وتزويد وإمداد المزيد من المساعدات، والمزيد أيضاً من المساعي السياسية لتنفيذ وإنفاذ وقف إطلاق النار بشكل كبير ونهائي، وأيضاً لعمليات إعمار غزة.