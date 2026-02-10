ضياء السيد: مستوى الأهلي مقلق.. ويجب مشاركة إمام عاشور أمام الجيش الملكي

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن استاد القاهرة الدولي من حقه الكامل تحديد المباريات التي يستضيفها، حفاظًا على أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق عدد محدد من الأندية بما يضمن سلامة الاستاد وجودته.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن مستوى الأهلي في آخر مباراتين لم يكن على المستوى المأمول، واصفًا الأداء بـ«المتواضع»، خاصة في خطي وسط الملعب والدفاع، موضحًا أن أغلب الكرات الثابتة باتت تشكل خطورة لصالح المنافسين، إلى جانب معاناة كوكا في تحمل أعباء الجبهة اليسرى بمفرده وعدم إجادته فيها.

وأشار مدرب المنتخب السابق إلى أن إمام عاشور يجب أن يعود للمشاركة في المباريات فور انتهاء العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الفريق في حاجة لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع ضياء السيد أن يشهد تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي تواجد كوكا في وسط الملعب بدلًا من مروان عطية، الذي يرى أنه بحاجة للحصول على راحة من أجل الحفاظ عليه بدنيًا، في ظل ضغط المباريات.

كما وجّه ضياء انتقادات لاذعة فيما يخص ملف الإصابات، قائلًا إنه يلوم كلًا من زيزو وترزيجيه، إلى جانب الجهاز الطبي والجهاز الفني، بسبب الإصرار على مشاركة اللاعبين رغم معاناتهما من الإجهاد، ما تسبب في تفاقم الإصابة.

وأعرب عن أمنيته بمشاركة يوسف بلعمري في مباراة الإسماعيلي، وكذلك الدفع بـكامويش من بداية اللقاء، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة كاملة والحصول على الوقت الكافي للحكم على مستواه بشكل عادل.

وعن اللقاء المرتقب، توقع ضياء السيد أن يعتمد الإسماعيلي على إغلاق وسط الملعب لأسباب تأمينية، مرجحًا فوز الأهلي، لكنه أبدى تخوفه من مستوى الأداء الحالي، قائلًا إن النتائج قد لا تعكس دائمًا جودة الأداء داخل الملعب.

وفي ختام تصريحاته، وجّه ضياء السيد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على الفترة التي قضاها في منصبه، متمنيًا التوفيق لـجوهر نبيل، ومؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ابتعاد وزارة الرياضة عن كرة القدم بشكل نهائي، والتركيز على دورها الحقيقي في دعم الأندية الأخرى، ومراكز الشباب، وتجهيز الأبطال الأولمبيين، على أن يقتصر دورها في كرة القدم على الرقابة المالية فقط، مع ترك إدارة اللعبة للاتحاد المحلي والفيفا.