قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: مستوى الأهلي مقلق.. ويجب مشاركة إمام عاشور أمام الجيش الملكي

ضياء السيد
ضياء السيد
ياسمين تيسير

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن استاد القاهرة الدولي من حقه الكامل تحديد المباريات التي يستضيفها، حفاظًا على أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفق عدد محدد من الأندية بما يضمن سلامة الاستاد وجودته.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن مستوى الأهلي في آخر مباراتين لم يكن على المستوى المأمول، واصفًا الأداء بـ«المتواضع»، خاصة في خطي وسط الملعب والدفاع، موضحًا أن أغلب الكرات الثابتة باتت تشكل خطورة لصالح المنافسين، إلى جانب معاناة كوكا في تحمل أعباء الجبهة اليسرى بمفرده وعدم إجادته فيها.

وأشار مدرب المنتخب السابق إلى أن إمام عاشور يجب أن يعود للمشاركة في المباريات فور انتهاء العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الفريق في حاجة لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع ضياء السيد أن يشهد تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي تواجد كوكا في وسط الملعب بدلًا من مروان عطية، الذي يرى أنه بحاجة للحصول على راحة من أجل الحفاظ عليه بدنيًا، في ظل ضغط المباريات.

كما وجّه ضياء انتقادات لاذعة فيما يخص ملف الإصابات، قائلًا إنه يلوم كلًا من زيزو وترزيجيه، إلى جانب الجهاز الطبي والجهاز الفني، بسبب الإصرار على مشاركة اللاعبين رغم معاناتهما من الإجهاد، ما تسبب في تفاقم الإصابة.

وأعرب عن أمنيته بمشاركة يوسف بلعمري في مباراة الإسماعيلي، وكذلك الدفع بـكامويش من بداية اللقاء، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة كاملة والحصول على الوقت الكافي للحكم على مستواه بشكل عادل.

وعن اللقاء المرتقب، توقع ضياء السيد أن يعتمد الإسماعيلي على إغلاق وسط الملعب لأسباب تأمينية، مرجحًا فوز الأهلي، لكنه أبدى تخوفه من مستوى الأداء الحالي، قائلًا إن النتائج قد لا تعكس دائمًا جودة الأداء داخل الملعب.

وفي ختام تصريحاته، وجّه ضياء السيد الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على الفترة التي قضاها في منصبه، متمنيًا التوفيق لـجوهر نبيل، ومؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ابتعاد وزارة الرياضة عن كرة القدم بشكل نهائي، والتركيز على دورها الحقيقي في دعم الأندية الأخرى، ومراكز الشباب، وتجهيز الأبطال الأولمبيين، على أن يقتصر دورها في كرة القدم على الرقابة المالية فقط، مع ترك إدارة اللعبة للاتحاد المحلي والفيفا.

ضياء السيد الاهلي المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

الفنان محمود حجازي

لازم أتكلم.. أول تعليق من محمود حجازي بعد إخلاء سبيله "خاص"

دارين حداد

دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

الفيشاوي

الفيشاوي يستعرض عضلاته في صالات الجيم

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد