المران الأول لـ كهربا بعد انضمامه لنادي إنبي.. شاهد

وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المران الأول للاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، بعد انضمامه لنادي إنبي.


وقد أعلن نادي إنبي رسميا عن إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وعلق الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “آخر فرصة لكهربا للعودة لمستواه في ناديه الأصلي بلا أي ضغوط”.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء علاقة اللاعب بنادي القادسية الكويتي، في تجربة وصفتها التقارير بأنها لم تكن على قدر الطموحات الفنية لكلا الطرفين.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، وهو ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانيات اللاعب في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.

