أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

يُعد التهاب القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث نتيجة التهاب أو تهيّج بطانة الأمعاء الغليظة.

ما هو التهاب القولون؟

وتختلف أسباب التهاب القولون من شخص لآخر، ما بين أسباب عدوى، أو أمراض مناعية مزمنة، أو مشكلات في الدورة الدموية، وفقًا لما نشر في موقع Mayo Clinic الطبي.

ويعد التهاب القولون هو حالة مرضية تشير إلى التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، وقد يكون حادًا أو مزمنًا حسب السبب المؤدي إليه، ويصاحبه عادة ألم في البطن، إسهال، وقد تظهر أعراض أخرى تختلف باختلاف نوع الالتهاب، ومن أبرز أسباب التهاب القولون:

التهاب القولون

ـ العدوى البكتيرية أو الفيروسية:

تُعد العدوى من أكثر الأسباب شيوعًا، حيث يؤدي التعرّض لبكتيريا أو فيروسات أو طفيليات إلى التهاب القولون، ومن أبرزها:

بكتيريا السالمونيلا

الشيجلا

الإشريكية القولونية (E. coli)

المطثية العسيرة (Clostridioides difficile)

وتنتقل هذه العدوى غالبًا عبر الطعام أو المياه الملوثة.

التهاب القولون

ـ أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD):

وتشمل أمراضًا مزمنة ناتجة عن خلل في الجهاز المناعي، وأهمها:

التهاب القولون التقرحي: يصيب بطانة القولون والمستقيم، ويُعتقد أنه ناتج عن استجابة مناعية غير طبيعية، مع وجود عوامل وراثية.

داء كرون: قد يصيب أي جزء من الجهاز الهضمي بما في ذلك القولون، ويسبب التهابات عميقة في الأنسجة.

التهاب القولون

ـ قلة تدفق الدم إلى القولون (القولون الإقفاري):

يحدث عندما يقل وصول الدم إلى القولون، ما يؤدي إلى التهاب وألم، ومن أسبابه:

تصلب الشرايين

انخفاض حاد في ضغط الدم

انسداد الأوعية الدموية

الجفاف أو فشل القلب

بعض الأدوية التي تؤثر على الدورة الدموية

التهاب القولون

ـ التهاب القولون المجهري:

نوع من الالتهاب لا يمكن اكتشافه إلا تحت المجهر، رغم أن القولون يبدو طبيعيًا عند الفحص بالمنظار.

ويرتبط غالبًا بـ:

بعض الأدوية

اضطرابات مناعية

مشكلات في امتصاص الأحماض الصفراوية

التهاب القولون

وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا تسبب إلتهاب القولون، وتشمل ما يلي :

ـ التهاب القولون الناتج عن العلاج الإشعاعي

ـ أنواع نادرة تصيب الأطفال حديثي الولادة

ـ حالات مرتبطة بأمراض مزمنة أو ظروف صحية خاصة

التهاب القولون

عوامل تزيد خطر الإصابة بالتهاب القولون

وتشير الدراسات إلى أن بعض العوامل قد ترفع احتمالية الإصابة، مثل:

التاريخ العائلي لأمراض الأمعاء

ضعف المناعة

التقدم في العمر لبعض الأنواع

اختلال توازن بكتيريا الأمعاء