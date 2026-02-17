خلال زيارة رسمية.. مسئول أممي يشيد بمبادرة حياة كريمة

قال بيدرو أروخو-أغودو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدة، إن زيارته الرسمية إلى مصر خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير 2026، جاءت تلبية لدعوة كريمة من الحكومة المصرية .

وأوضح المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدة فى ختام زيارته للقاهرة أن مصر دولة كبيرة وثقافتها مهمة ليس فقط للمصريين ولكن هامة للعالم بأسره.

وأكد أغودو أن الصراعات والحروب فى الدول المجاورة نتج عنها مهاجرين ولاجئين قدروا ب 10 ملايين فى مصر.

مسؤول أممي يشيد بمبادرة حياة كريمة

وأشاد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالأمم المتحدة، بجهود مصر في تطوير مياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن مبادرة حياة كريمة.

يذكر أنه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو-أغودو، أجري زيارة لمصر لمراجعة لمدى إعمال حقوق الإنسان في مجال مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، مع التركيز على الأبعاد الجوهرية لهذه الحقوق، والمتمثلة في التوافر، وإمكانية الوصول، والقدرة على تحمّل التكاليف، والجودة والسلامة، والمقبولية.

كما سيعمل علي تقييم أطر حوكمة قطاع المياه، وتحليل تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، والتحديات التي تواجهها المجتمعات التي تعيش في أوضاع هشة.

وشملت الزيارة عدداً من المحافظات، حيث عقد الخبير لقاءات مع ممثلي السلطات الحكومية، والمنظمات المعنية، والمجتمعات المحلية، وكيانات الأمم المتحدة، وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة.