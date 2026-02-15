قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"الإصلاح والنهضة": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة توفر حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد الشعراوي

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة اليوم والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة تأكيد على اهتمام الدولة ودعمها الكامل للفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وهي استكمالاً لبرامج الحماية الاجتماعية التي ىتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن اهتمام الدولة بدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وخاصة المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" والأسر المعيلة، يأتي تعزيزا للهوية الوطنية ورسالة واضحة بأن توفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل ما نشهده من تحديات.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن تنوع أوجه الدعم بالحزم الاجتماعية ليشمل المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، يأتي في إطار حرص الدولة على تنويع أوجه الدعم لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات، وهو ما لمسه المواطنون خلال الفترة السابقة في عدة مجالات خاصة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة".

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن التنفيذ الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل شريحة كبيرة من المواطنين الأولى بالرعاية، كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم الدكتور محمد مصطفى خليل قائلاً؛ إن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات جريئة ومدروسة أسهمت في تحقيق استقرار في سعر صرف العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها لم تغفل دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الدعم المتنوعة والتي يتم الإعلان عنها من فترة لأخرى.

محمد مصطفى خليل حزب الإصلاح والنهضة محافظة الفيوم عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

يوفنتوس

تفاصيل إصابة نجم يوفنتوس بعد مواجهة إنتر ميلان

آرسنال

أرسنال يتأهل لثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى برباعية ضد ويجان

الاهلي

ناقد رياضي يسخر من مهاجم الأهلي.. لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد