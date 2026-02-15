"الإصلاح والنهضة": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة توفر حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية

أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة اليوم والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة تأكيد على اهتمام الدولة ودعمها الكامل للفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وهي استكمالاً لبرامج الحماية الاجتماعية التي ىتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن اهتمام الدولة بدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وخاصة المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" والأسر المعيلة، يأتي تعزيزا للهوية الوطنية ورسالة واضحة بأن توفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل ما نشهده من تحديات.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن تنوع أوجه الدعم بالحزم الاجتماعية ليشمل المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، يأتي في إطار حرص الدولة على تنويع أوجه الدعم لتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات، وهو ما لمسه المواطنون خلال الفترة السابقة في عدة مجالات خاصة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة".

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن التنفيذ الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل شريحة كبيرة من المواطنين الأولى بالرعاية، كما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم الدكتور محمد مصطفى خليل قائلاً؛ إن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات جريئة ومدروسة أسهمت في تحقيق استقرار في سعر صرف العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها لم تغفل دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الدعم المتنوعة والتي يتم الإعلان عنها من فترة لأخرى.