قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
برلمان

النائب هشام الحسيني: التمويل الإضافي لمبادرة «حياة كريمة» خطوة مهمة تتطلب تنفيذا سريعا

النائب هشام الحسيني
النائب هشام الحسيني
حسن رضوان

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تعكس أولوية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ليس فقط عبر إجراءات مؤقتة، وإنما من خلال استكمال مشروعات تنموية كبرى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح النائب أن التركيز على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن سرعة إنجاز هذه المرحلة ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

مبادرة حياة كريمة لم تعد مجرد مشروع خدمي

وقال النائب هشام الحسيني ربيع إن مبادرة حياة كريمة لم تعد مجرد مشروع خدمي، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص عمل حقيقية داخل المجتمعات المحلية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة لإنهاء المرحلة الأولى دون أي تأخير.

كما شدد النائب على أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف تحسين جودة الحياة وليس الاكتفاء بالمساعدات النقدية فقط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة برلمانية دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان وصول ثمار مبادرة حياة كريمة إلى مستحقيها في أسرع وقت، وتحقيق الهدف الأساسي منها في توفير حياة لائقة وكريمة لكل مواطن مصري.

النائب هشام الحسيني التمويل الإضافي مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

