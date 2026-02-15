النائب هشام الحسيني: التمويل الإضافي لمبادرة «حياة كريمة» خطوة مهمة تتطلب تنفيذا سريعا

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، تعكس أولوية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ليس فقط عبر إجراءات مؤقتة، وإنما من خلال استكمال مشروعات تنموية كبرى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح النائب أن التركيز على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن سرعة إنجاز هذه المرحلة ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

مبادرة حياة كريمة لم تعد مجرد مشروع خدمي

وقال النائب هشام الحسيني ربيع إن مبادرة حياة كريمة لم تعد مجرد مشروع خدمي، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص عمل حقيقية داخل المجتمعات المحلية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة لإنهاء المرحلة الأولى دون أي تأخير.

كما شدد النائب على أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف تحسين جودة الحياة وليس الاكتفاء بالمساعدات النقدية فقط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة برلمانية دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان وصول ثمار مبادرة حياة كريمة إلى مستحقيها في أسرع وقت، وتحقيق الهدف الأساسي منها في توفير حياة لائقة وكريمة لكل مواطن مصري.