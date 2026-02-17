صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن ينفذان المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" خلال شهر رمضان المعظم

ينفذ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي " مبادرة السيد رئيس الجمهورية " أبواب الخير" وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

وتستهدف مبادرة " أبواب الخير" تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.

وتتضمن مبادرة " أبواب الخير " تقديم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلي جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما ستشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم.

كما سيفتتح صندوق " تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي منفذ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على العاملين بالخدمات المعاونة وأفراد الأمن والصيانة بالعاصمة الجديدة.