حسين عبداللطيف: سعداء بمشاركة منتخب الناشئين بكأس الخليج.. وهدفنا المنافسة على اللقب

أعرب حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن سعادته بالدعوة والمشاركة في كأس الخليج، مؤكدًا أن تواجد منتخب مصر بين أشقائه العرب يمثل فرصة لخوض منافسات قوية في توقيت مهم للغاية، قبل المشاركة في كأس العالم.

وأضاف عبداللطيف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المجموعة الثانية بالبطولة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 5 نوفمبر المقبل، أن كأس الخليج تمثل فرصة جيدة للاعبين للتعود على أجواء المنافسات، والظروف المحيطة بها قبل المونديال.

كما شدد عبداللطيف على أن منتخب مصر يستهدف المنافسة على اللقب، خاصة أن هذا الجيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، الذين تم اختيارهم بعناية، بعدما استغرق تكوين المنتخب ما يقرب من عام للوصول إلى القوام الأساسي الحالي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي، يوم السبت المقبل، بمنافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات: الكويت واليمن والعراق.