تشكيل منتخب مصر للناشئين في مواجهة الصين بنصف نهائي كأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2009 عن تشكيل المنتخب في المواجهة المرتقبة أمام نظيره الصيني ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج.
جاء تشكيل المنتخب كالتالي :
مالك عمرو في حراسة المرمى
خط الدفاع :عادل علاء، وآدم يوسف، وعزت عبد المعز، ومحمد السيد.
خط الوسط: أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، ودانيال تامر، ومحمد جمال، وأحمد صفوت
خط الهجوم : أدهم حسيب
وتضم قائمة البدلاء كل من :
محمد عبيد، وعبد العزيز محمود، وأمير حسن، وسيف كريم، وآدم القزاز، وزياد سعودي، ويوسف عبد الله، وسيف أمير، وعبد العزيز خالد، وخالد مختار، وخالد محمود