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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من صراع الهبوط للمربع الذهبي.. مارسيل كولر يقود زيورخ لريمونتادا بخماسية أمام يونج بويز

كولر
كولر
حسن العمدة

حقق فريق زيورخ السويسري، تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه يونج بويز بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السويسري.

ونجح زيورخ في قلب تأخره أمام يونج بويز إلى انتصار كبير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويحقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة.

ورفع زيورخ رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السويسري، بفارق 3 نقاط عن سيون صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد يونج بويز عند 25 نقطة في المركز الثاني، في الوقت الذي ينفرد فيه لوجانو بالصدارة برصيد 34 نقطة.

كولر يصنع الفارق مع زيورخ

ويقدم مارسيل كولر بداية مميزة مع زيورخ، بعدما نجح في تحويل مسار الفريق، الذي كان ينافس على الهبوط خلال الموسم الماضي، إلى أحد الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري السويسري.

وتولى المدرب السويسري قيادة زيورخ مطلع الموسم الجاري، عقب رحيله عن تدريب الأهلي المصري في أبريل 2025، ليبدأ تجربة جديدة نجح خلالها في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة.

وخاض كولر 14 مباراة مع زيورخ خلال الموسم الحالي، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى 5 هزائم، ليواصل العمل على تحسين نتائج الفريق والمنافسة على مراكز المقدمة.

زيورخ السويسري مارسيل كولر كولر يونج بويز الدوري السويسري

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