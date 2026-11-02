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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز أوسيم يتفقد المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لبحث شكاوى المواطنين ومتابعة التراخيص

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم
أحمد زهران

قام المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بجولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والإدارة الهندسية بالمركز.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بالإسراع في حل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقد حرص رئيس مدينة أوسيم، خلال جولته بالمركز التكنولوجي على التقاء عدد من المواطنين والاستماع المباشر لمتطلباتهم والشُكاوى التي تواجههم، موجها بسرعة العمل على إزالة أسبابها وتسهيل الإجراءات وفقًا للقانون.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة الإدارة الهندسية بالمركز لمتابعة سير العمل بها، حيث اطّلع على معدلات تسليم النماذج المختلفة ومراحل تسجيل رخص البناء والشهادات، معربًا عن ضرورة تذليل العقبات أمام الطلبات المقدمة من المواطنين لضمان إنجازها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتفعيل منظومة التيسير على المترددين على المصالح الحكومية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة أوسيم مخالفات البناء تصالحات مخالفات البناء

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