قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

25 فدانًا لإنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

وقّعت مكتبة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة «دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة»، في خطوة تستهدف إنشاء صرح علمي وثقافي جديد يدعم البحث العلمي والإبداع ويعزز نشر المعرفة بإقليم غرب الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد خيري، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسة متكاملة للبحث العلمي والمعرفة والإبداع، وثمرة للتعاون بين المكتبة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب.

وأوضح أن المشروع، الذي وافق عليه مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، يتجاوز المفهوم التقليدي للمكتبات، إذ يتضمن مراكز بحثية وبيتًا لاستضافة الباحثين والضيوف من مصر ومختلف دول العالم، فضلًا عن إتاحة برامج أكاديمية متخصصة في مجالات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والدراسات الهيلينستية وإدارة المكتبات، مع إمكانية منح درجات علمية متخصصة.

وأضاف زايد أن «دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة» تستلهم عددًا من التجارب والمؤسسات العلمية العالمية، وتسعى إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة والأطفال المبدعين، وإتاحة فرص متميزة للتعلم والبحث العلمي أمام مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعزز دور مصر في نشر المعرفة والثقافة ويدعم مكانتها العلمية والحضارية.

من جانبه، أكد المهندس محمد خيري أن تخصيص الأرض لا يقتصر على إقامة مشروع ثقافي، وإنما يمثل إضافة نوعية لمدينة برج العرب الجديدة وإقليم غرب الإسكندرية، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية إلى جانب الإسكان والمرافق.

وأشار إلى أن المشروع يجسد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويوفر للأجيال القادمة مساحات جديدة للتعلم والبحث والإبداع.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد عمارة عن اعتزازه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن تخصيص الأرض بنظام نقل الأصول يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها وتوظيف مواردها لخدمة الصالح العام.

وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على إنشاء المدن الجديدة وتوفير الأراضي والمرافق، بل يمتد إلى دعم إقامة المؤسسات العلمية والثقافية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدور الثقافي والعلمي لمكتبة الإسكندرية وخدمة سكان برج العرب الجديدة والمناطق المحيطة بها.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ برج العرب الجديده دكتور احمد زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

بيراميدز والأهلي

نجم الزمالك السابق: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومجلس الأهلي سبب أزمات الفريق

آرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة.. آرسنال في الصدارة

علي الرملي

علي الرملي لاعب منتخب الجودو ينافس على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب داكار 2026

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد