25 فدانًا لإنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب

وقّعت مكتبة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة «دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة»، في خطوة تستهدف إنشاء صرح علمي وثقافي جديد يدعم البحث العلمي والإبداع ويعزز نشر المعرفة بإقليم غرب الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد خيري، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسة متكاملة للبحث العلمي والمعرفة والإبداع، وثمرة للتعاون بين المكتبة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب.

وأوضح أن المشروع، الذي وافق عليه مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، يتجاوز المفهوم التقليدي للمكتبات، إذ يتضمن مراكز بحثية وبيتًا لاستضافة الباحثين والضيوف من مصر ومختلف دول العالم، فضلًا عن إتاحة برامج أكاديمية متخصصة في مجالات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والدراسات الهيلينستية وإدارة المكتبات، مع إمكانية منح درجات علمية متخصصة.

وأضاف زايد أن «دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة» تستلهم عددًا من التجارب والمؤسسات العلمية العالمية، وتسعى إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة والأطفال المبدعين، وإتاحة فرص متميزة للتعلم والبحث العلمي أمام مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعزز دور مصر في نشر المعرفة والثقافة ويدعم مكانتها العلمية والحضارية.

من جانبه، أكد المهندس محمد خيري أن تخصيص الأرض لا يقتصر على إقامة مشروع ثقافي، وإنما يمثل إضافة نوعية لمدينة برج العرب الجديدة وإقليم غرب الإسكندرية، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية إلى جانب الإسكان والمرافق.

وأشار إلى أن المشروع يجسد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويوفر للأجيال القادمة مساحات جديدة للتعلم والبحث والإبداع.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد عمارة عن اعتزازه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن تخصيص الأرض بنظام نقل الأصول يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها وتوظيف مواردها لخدمة الصالح العام.

وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على إنشاء المدن الجديدة وتوفير الأراضي والمرافق، بل يمتد إلى دعم إقامة المؤسسات العلمية والثقافية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدور الثقافي والعلمي لمكتبة الإسكندرية وخدمة سكان برج العرب الجديدة والمناطق المحيطة بها.