منافس الأهلي| فضـ.يحة تهز الرجاء المغربي.. اتهامات لمدرب الفريق بإهانة اللاعبين داخل غرفة الملابس بعد السقوط أمام نهضة بركان

سادت حالة من التوتر داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي، عقب الخسارة أمام نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي.

وكشف موقع «البطولة» المغربي عن كواليس مثيرة شهدتها غرفة ملابس الرجاء بين شوطي المباراة، بعدما نشبت حالة من التوتر بين الإسباني باكو خيمينيز، المدير الفني للفريق، وعدد من اللاعبين.

وأشار التقرير إلى أن خيمينيز تجاوز، خلال حديثه مع اللاعبين، حدود العتاب الرياضي، واستخدم عبارات وتصرفات غير لائقة، وهو ما أثار استياء بعض عناصر الفريق، وتسبب في توتر العلاقة بين المدرب وعدد من لاعبيه.

وأضاف الموقع أن الواقعة ألقت بظلالها على الأجواء داخل الفريق، في ظل حالة الاستياء التي سادت بين عدد من اللاعبين ومكونات النادي، عقب الهزيمة أمام نهضة بركان.

أرقام باكو خيمينيز مع الرجاء المغربي

وخاض باكو خيمينيز 7 مباريات مع الرجاء منذ توليه القيادة الفنية للفريق في أغسطس الماضي، حقق خلالها انتصارًا واحدًا، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

وتجمد رصيد الرجاء عند 6 نقاط، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزًا واحدًا و3 تعادلات خلال الجولات السابقة.

مجموعة الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وعلى صعيد المنافسات القارية، يستعد الرجاء المغربي لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأوقعت القرعة الفريق المغربي في مجموعة تضم الأهلي، وأسكو دي كارا التوجولي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، في مجموعة مرتقبة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.