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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي ببني سويف بشأن وفاة الطفل يزيد

الطفل يزيد ببني سويف
الطفل يزيد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف ، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية، بعدما عُثر على جثمان الطفل يزيد أحمد مخيمر، داخل أحد المجاري المائية، وذلك عقب تغيبه عن منزل أسرته مايزيد عن خمسة أإيام  بعزبة عويس التابعة لمركز بني سويف، في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن بني سويف  بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل داخل أحد المجاري المائية بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثمان للطفل يزيد أحمد مخيمر، الذي كان قد تغيب عن منزل أسرته بعزبة عويس منذ يوم الخميس الماضي، لتتبدد بذلك آمال أسرته في العثور عليه، بعد أيام من البحث والانتظار، وجرى انتشال الجثمان من المجرى المائي ونقله إلى مشرحة   مستشفي بني سويف التخصصي   ، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف أسباب الوفاة.

وفي السياق ذاته، أمرت جهات التحقيق ببني سويف باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير طبي مفصل يتضمن بيان سبب الوفاة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص.

وجاءت النتائج التي  كشف عنها  تقرير الطب الشرعي باذن الوفاة نتيجة اسفنكسيا  الغرق ولاتوجد في الوفاة  اي شبهة جنائية .

كما تكثف وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض الواقعة، من خلال فحص خط سير الطفل قبل اختفائه، والاستماع إلى أقوال أفراد أسرته وشهود العيان، فضلًا عن مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمحل إقامته والأماكن التي يُحتمل مروره بها.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق ببني سويف  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة التحقيقات لكشف كافة التفاصيل والوقوف على حقيقة ما حدث، انتظارًا لما ستسفر عنه تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.
 

"صدي البلد" التقي وبعض اهالي القرية   يقول  محمد حسن  مدرس حقا فهي نهاية موجعة لرحلة البحث عن الطفل يزيد اللي الكل كان بيبحث عنه .. بعد أن تم العثور على جثمانه داخل مجرى مائي والتحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

بدأت الحكاية بغياب طفل صغير اسمه يزيد محمود مخيمر أحمد، لم يكن يعرف من الدنيا سوى أسرته وبيته وحياته البسيطة، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، وتبدأ رحلة طويلة من القلق والبحث والانتظار.

ويقول شعبان محمد  من القرية  منذ اختفائه، تحولت حياة أسرته إلى حالة من الوجع والترقب. أب وأم ينتظران عودة ابنهما، وأسرة كاملة تحاول التماسك أمام ألم الغياب، بينما لم يتوقف الأمل في العثور عليه وعودته إلى حضن والديه.

ويقول “جد يزيد”  أن البيت الذي كان يجمع الكبير والصغير على الحياة الهادئة، أصبح غارقًا في الحزن، وأن الجميع يحاول إخفاء دموعه حتى لا يزيد وجع الآخرين.

ويقول صالح جمال  ان النهاية جاءت على عكس كل الدعوات والأمنيات.  فقد عُثر اليوم الأربعاء على جثمان الطفل يزيد داخل أحد المجاري المائية بمحافظة بني سويف، عقب تغيبه عن أسرته، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأمرت جهات التحقيق باستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير يحدد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، فيما تكثف المباحث جهودها لفحص خط سير الطفل، وسماع أقوال أسرته والشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات اختفائه وما جرى خلال فترة غيابه.

ويتساءل اهالي القرية  والقري المجاورة  كيف اختفى يزيد؟ وما الذي حدث له منذ لحظة غيابه وحتى العثور على جثمانه؟وكيف  يسبح جثمانه اكثر من كيلو ونص متر في مجاري مائية معقدة ؟ خاصة بعدما كشف تقرير الطب الشرعي باذن الوفاة نتيجة اسفنكسيا  الغرق ولاتوجد في الوفاة  اي شبهة جنائية .

بني سويف الوقف عزبة عويس

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