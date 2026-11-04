ترامب: خسارة الانتخابات كانت نتيجة الحرب على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خسارة الانتخابات كانت نتيجة الحرب على إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب، إن حرب إيران كانت تستحق، لأنها منعت طهران من امتلاك السلاح النووي".

وتابع: “لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وأكمل ترامب: "أرجح التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين".

وكشفت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مع مساعديه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيجسيث، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من داخل الكونجرس، وتزايد الضغوط المتعلقة بأداء وزارة الدفاع وتمويل الجيش الأمريكي.

وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهوري توم تيليس، الأربعاء، التي حذر فيها من أن هيجسيث قد يواجه محاسبة داخل الكونجرس، معتبرًا أن أداءه أصبح عقبة أمام تأمين التمويل اللازم للبنتاجون.