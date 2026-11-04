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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: تسوية صراع الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز أساس لخفض تكاليف المعيشة

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
أ ش أ

 أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن احتواء ارتفاع تكاليف المعيشة لن يكون ممكناً قبل التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تتيح فرصة أمام دول العالم لتوحيد جهودها والتركيز على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال بيرنهام - في تصريحات أدلى بها خلال حضوره اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في أنتيجوا - إن العالم أمام فرصة للتركيز على إنهاء الحرب مع إيران وتخفيف تكاليف المعيشة، وذلك عقب الانتخابات الأمريكية التي مني فيها الحزب الجمهوري، بخسائر كبيرة لصالح الديمقراطيين.

وأوضح أن تسوية الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز تمثلان خطوتين أساسيتين لخفض تكاليف المعيشة.

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الأمريكية، قال بيرنهام إن الرئيس ترامب تقبل النتائج، معرباً عن اعتقاده بأن العالم بات أمام فرصة للتوحد حول القضية التي تؤثر على الجميع، وهي تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هذه القضية تصدرت أولويات عمله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه رئاسة الحكومة، مضيفاً أنه لا يستطيع تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين قبل تسوية الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب معالجة تداعيات الحرب في أوكرانيا .

ودعا بيرنهام قادة العالم إلى استغلال هذه الفرصة والتركيز على تسوية النزاعات، مؤكداً أنه سيحث نظراءه خلال اتصالاته معهم على إعطاء الأولوية لهذه القضايا.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت نتائج الانتخابات الأمريكية تعكس تراجعاً أوسع لتيار اليمين الشعبوي على المستوى العالمي، في أعقاب الانتخابات التي شهدتها البرازيل وصربيا والمجر، قال بيرنهام إن الناخبين يريدون رؤية دول العالم تتكاتف وتركز على القضايا التي تمس حياتهم اليومية، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة.

وأضاف أن هناك إدراكاً متزايداً على مستوى العالم بأن الدول لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، ولا في ظل الانقسامات فيما بينها.

وأشار إلى أنه يعمل على تبني نهج جديد في التعامل مع الشرق الأوسط وأوروبا ودول الكومنولث، معرباً عن اعتقاده بأن هذا النهج سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته ستعمل على تهدئة التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع مع إيران، قائلاً: " سأعمل على خفض التصعيد، وأريد أن يكون الأمر واضحاً تماماً: نحن نريد التوصل إلى تسوية وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وهذا ما سنعمل من أجله".

رئيس الوزراء البريطاني ارتفاع تكاليف المعيشة تسوية للحرب مع إيران

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