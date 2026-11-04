أمين عام معاهدة الأمن الجماعي: لا حديث حتى الآن حول إقصاء أرمينيا من المنظمة

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تالاتبيك ماساديكوف اليوم /الأربعاء/ أنه لا يوجد أي حديث حول إقصاء أرمينيا من المنظمة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها ماساديكوف على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للأمن الأوراسي المنعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وكشف ماساديكوف أن روسيا أعدت بالفعل مقترحًا محددًا بشأن أرمينيا، ومن المقرر عرضه على الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرًا إلى أنه في حال الموافقة على جدول الأعمال، سيتم مناقشة هذا الملف خلال اجتماع مجلس الأمن الجماعي المقرر عقده في 10 نوفمبر الجاري.

وأوضح الأمين العام للمنظمة أن القضية المتعلقة بأرمينيا ترتبط بامتناعها عن سداد اشتراكات العضوية، إلى جانب عدم مشاركتها في أنشطة وفعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مدار عامين متتاليين.

وأوضح ماساديكوف أنه يمكن تطبيق المادة 25 من ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي على أرمينيا، وهو ما يعني احتمال حرمانها من حق ترشيح ممثلين عنها للمناصب المخصصة لها، فضلاً عن تعليق حقها في التصويت، وذلك إلى حين سداد اشتراكات العضوية المتأخرة.

يُذكر أن أرمينيا كانت قد جمدت مشاركتها في جميع أنشطة وفعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ فبراير.