وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء أبو قير خلال 9 سنوات

كشفت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة الفضاء المصرية عن حجم التغيرات التي شهدها خليج أبو قير شرق الإسكندرية خلال الفترة من 2017 إلى 2026، مع امتداد أعمال الردم البحري وإنشاء أرصفة وأحواض جديدة لميناء أبو قير.

وأوضحت الوكالة، أن مقارنة الصور الفضائية للفترة المذكورة تظهر تحول مساحات كانت تغطيها مياه البحر إلى أراض جديدة أقيمت عليها أرصفة وأحواض الميناء، بما يعكس التوسع في البنية التحتية للمشروع.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير ميناء أبو قير يتضمن إنشاء محطات متعددة الأغراض، ومرافق لتداول الصب الجاف النظيف والسيارات، بما يعزز قدراته في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأكدت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية تتيح رصد التغيرات في خط الساحل ومساحات الميناء، وتوفر بيانات مكانية يمكن الاستفادة منها في دراسة الموقع ومحيطه اللوجستي، ومدى ارتباط الأرصفة الجديدة بشبكات الطرق والأسواق المستهدفة.

ونوهت الى أن المقارنة استندت إلى صور القمر الصناعي «Sentinel» لعام 2017، وصور القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» لعام 2026، ضمن جهود الوكالة لتوظيف تكنولوجيا رصد الأرض والمنصة الوطنية لبيانات الأرض في متابعة مشروعات التنمية.