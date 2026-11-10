طارق يحيى يكشف مستجدات شركة الكرة بالزمالك وتحركات قدامى اللاعبين مع مجلس الإدارة

كشف طارق يحيى، المدرب السابق لنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف إنشاء شركة الكرة بالنادي، مؤكدًا وجود تحركات من جانب قدامى ونجوم القلعة البيضاء للتواصل مع مجلس الإدارة، بهدف مناقشة عدد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع والوصول إلى حلول مشتركة.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج «لعبة والتانية» عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أشاد يحيى بما قدمه حسام حسن مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا مميزًا وقدم أداءً يستحق الإشادة، مشيرًا إلى أن المهمة ستكون صعبة أمام علي ماهر خلال المرحلة المقبلة، ومتمنيًا له التوفيق، خاصة أنه ليس غريبًا على الكرة المصرية.

وتطرق مدرب الزمالك السابق إلى عوامل نجاح المدير الفني، موضحًا أن تحقيق الاستقرار داخل الفريق يتطلب تحقيق أكبر قدر من العدالة بين اللاعبين، إلى جانب توفير أجواء من الراحة والثقة داخل غرفة الملابس، حتى يتمكن المدرب من فرض أسلوبه وتحقيق أهدافه.

وبشأن أزمة شركة الكرة بنادي الزمالك، أوضح يحيى أن مجموعة من قدامى لاعبي النادي طلبوا عقد جلسة مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وهو ما قوبل بالموافقة، حيث تقرر عقد اجتماع مساء اليوم لمناقشة بعض التفاصيل والبنود المتعلقة بالشركة.

وشدد يحيى على أن قدامى ونجوم الزمالك لا يعارضون فكرة إنشاء شركة للكرة، مؤكدًا أن الهدف من التحركات الحالية هو التعاون مع مجلس الإدارة والوصول إلى حلول مناسبة تحقق مصلحة النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إنشاء شركة الكرة يمثل خطوة إيجابية ومميزة بالنسبة للزمالك، لكنه أشار إلى ضرورة توضيح مجلس الإدارة بعض البنود والتفاصيل قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن المشروع، سواء بالموافقة أو الرفض، موضحًا أن القرار النهائي يظل من اختصاص الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.