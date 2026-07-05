فى أسوان: مواصلة إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29

فى ضوء تنفيذ تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعامل الحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

متابعة ميدانية وتنسيق مع الأجهزة الأمنية

وفى هذا الإطار ، نُفذت حملات الإزالة بإشراف السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

تنوع حالات الإزالة

وشملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات سبق رفض طلبات تقنينها وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى إزالة تعديات فى المهد، وأخرى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، فى إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

إزالة التعديات

16 حالة إزالة بمدينة أسوان

وفى هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ بمسطح 2220 م2 ، بمنطقتى مساهمة البحيرة وطريق المحاجر بنطاق حى جنوب، من بينها 11 حالة متغير مكانى، و5 حالات سبق صدور قرارات إزالة لها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورئيس حى جنوب، والفنيين، ومسئولى المتغيرات المكانية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

22 حالة إزالة بمركز إدفو

وفى مركز ومدينة إدفو ، قامت الوحدة المحلية برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ إزالة 22 حالة تعدى بقرى المركز، فضلاً عن إزالة حالة متغير مكانى بمدينة السباعية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة متغيرات مكانية بنصر النوبة

وفى مركز ومدينة نصر النوبة ، نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبد العزيز إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 620 م2 ، بقرى توشكى شرق والمالكى، وجميعها عبارة عن متغيرات مكانية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

6 حالات إزالة بكوم أمبو

وفى مركز ومدينة كوم أمبو ، قامت الوحدة المحلية برئاسة العميد سمير سيد بتنفيذ إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 670 م2، شملت 4 حالات ضمن المستهدف، وحالتين تعدياً فى المهد، عبارة عن تعديات على أراضى الدولة ومتغيرات مكانية، وذلك فى إطار إستمرار جهود التصدى لكافة صور المخالفات.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات من خلال حملات ميدانية مكثفة بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بما يسهم فى إسترداد حقوق الدولة ، والتصدى للبناء المخالف، وترسيخ هيبة القانون ، والحفاظ على الأراضى المملوكة للدولة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .