أودي تكشف عن Q4 موديل 2027 فيس ليفت الجديدة.. صور

كشفت أودي عن النسخة المحسّنة من طراز Q4 موديل 2027 "فيس ليفت"، استمرارًا في تطوير عائلتها الكهربائية المدمجة، حيث لا يقتصر الطرح الجديد على تغييرات شكلية فقط، بل يمتد إلى تحسينات تقنية وتجهيزات أكثر تطورًا.

مقصورة أودي Q4 موديل 2027

تعتمد أودي Q4 موديل 2027 على بنية رقمية متكاملة، حيث تأتي السيارة بلوحة عدادات قياس 11.9 بوصة متصلة بشاشة مركزية تعمل باللمس بحجم 12.8 بوصة، كما تم تخصيص شاشة إضافية للراكب الأمامي بقياس 12 بوصة، لتوفير تجربة تفاعلية مستقلة.

وتشمل تجهيزات السيارة أودي Q4 موديل 2027 زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام فرامل يد إلكتروني، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم في عدد من الأنظمة، كما تأتي المقاعد بخاصية الضبط الكهربائي لتوفير وضعيات جلوس مختلفة.

تصميم أودي Q4 موديل 2027

تأتي سيارة أودي Q4 موديل 2027 بتصميم رياضي من فئة SUV، حيث حصلت السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED ذات خطوط حادة، كما تم إعادة تصميم الشبكة السفلية لتضم فتحات تهوية متعددة تدعم كفاءة التبريد والانسيابية.

وتضم السيارة مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية مدمجة، إلى جانب عجلات رياضية بتصميم حديث، ويكتمل الشكل الخارجي بسقف بانورامي مع سبويلر خلفي نحيف مثبت أعلى الزجاج الخلفي، إضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية لدعم أنظمة المساعدة أثناء القيادة.

أداء السيارة أودي Q4 موديل 2027

تقدم Q4 2027من ناحية الأداء مدى قيادة يصل إلى 592 كيلومترًا في الشحنة الواحدة للفئات الأعلى، بينما يبدأ المدى من 451 كيلومترًا في الإصدارات الأساسية.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 82 كيلوواط ساعة، مع تحسين قدرة الشحن السريع لتصل إلى 185 كيلوواط، هذا التطور يتيح إضافة نحو 180 كيلومترًا من المدى خلال 10 دقائق فقط، فيما يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 27 دقيقة.