فخامة بلا حدود.. رولزرويس كولينان تدخل عصر جديد من التميز

بعد سنوات من إطلاقها الأول في 2018، ومع تحديث محدود حصلت عليه في 2024، تتجه كولينان إلى مرحلة تطوير أعمق تعكس تحولًا واضحًا في توجهات Rolls-Royce Motor Cars.

يمثل المشروع الجديد إعادة بناء متكاملة لهوية الطراز، سواء من حيث المنصة الهندسية أو فلسفة التصميم أو منظومة الدفع، وتؤكد المؤشرات القادمة من الشركة أن الجيل الثاني لن يكون امتدادًا تقليديًا لما سبقه، بل نموذجًا يعكس المرحلة الكهربائية التي تستعد العلامة لترسيخها خلال الأعوام المقبلة.

رولزرويس كولينان

وتشير التقارير المتداولة عالميًا إلى أن كولينان المقبلة ستستفيد من القاعدة المعمارية الفاخرة ذاتها المستخدمة في طراز Rolls-Royce Spectre، وهي منصة صممت منذ البداية لاستيعاب أنظمة دفع كهربائية بالكامل.

ويعزز هذا التوجه احتمالات تخلي السيارة عن محركات الاحتراق التقليدية، في إطار استراتيجية تستهدف التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة، كما أن اعتماد هذه القاعدة يمنح الطراز الجديد مرونة أكبر في توزيع الوزن وتحسين مستويات العزل والراحة، وهي عناصر محورية في فلسفة رولز رويس.

بطاريات تقدمة لمنظومة رولز رويس

أشارت التوقعات إلى أن كولينان الجديدة قد تحصل على منظومة تخزين طاقة أكبر أو أكثر تطورًا لتتناسب مع طبيعتها كسيارة متعددة الاستخدامات ذات وزن أعلى، في الوقت الذي تعتمد فيه سبيكتر على بطارية بسعة 102 كيلوواط ساعة، ومن المتوقع الاستفادة من تقنيات الجيل الكهربائي الحديث لدى BMW، خصوصًا تلك المرتبطة بمشروعNeue Klasse .

رولزرويس كولينان

رولز رويس سبيكتر وملامح التصميم

رُصدت النماذج التجريبية خلال اختبارات الطقس البارد في شمال أوروبا أظهرت تغييرات واضحة في التفاصيل الخارجية، حيث تبدو الواجهة الأمامية أكثر حداثة من خلال تصميم إضاءة مزدوج، يتكون من شريط ضوئي نحيف، مع الحفاظ على الشبك الأمامي العمودي الذي يمثل أحد أبرز عناصر هوية رولز رويس، وإضاءة رأسية بعناصر LED مزدوجة.

الموعد التقريبي للكشف عن الأيقونة سبيكتر

تفيد المعطيات المتاحة بأن الكشف عن الجيل الثاني قد يتم خلال العام الجاري، في خطوة ستحدد ملامح المرحلة التالية لكولينان ضمن مسار التحول الكهربائي الكامل.