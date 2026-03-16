المواصفات الكاملة لـ كاديلاك اسكاليد IQ Sport الكهربائية.. صور

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة توسعاً ملحوظاً في الطرازات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع شركة كاديلاك إلى تقديم نسخة كهربائية بالكامل من طرازها الشهير إسكاليد.

يأتي طراز كاديلاك اسكاليد IQ Sport ليعكس توجه الشركة نحو تقنيات الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على طبيعة السيارة الكبيرة وتجهيزاتها المتقدمة التي اعتادت عليها هذه الفئة من المركبات.

مواصفات كاديلاك اسكاليد IQ Sport الفنية

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين يعملان معاً لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 750 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 1064 نيوتن متر، وهو ما يمنح السيارة أداءً قوياً رغم حجمها الكبير.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل المعتاد في السيارات الكهربائية، وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية ضخمة بسعة 200 كيلوواط ساعة، ما يسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 740 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، فيما يمكنها التسارع من صفر إلى 96 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثانية.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

أبعاد وتصميم كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تأتي كاديلاك اسكاليد IQ Sport بأبعاد كبيرة تتناسب مع فئة السيارات العائلية الفاخرة كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5697 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2092 ملم مع ارتفاع يبلغ 1932 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 3454 ملم، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 668 لتراً.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تعتمد كاديلاك اسكاليد IQ Sport على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية إضافة إلى الإضاءة النهارية، وتأتي مزودة بعجلات كبيرة بقياس 24 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، كما تضم المرايا الخارجية خاصية الذاكرة لتخزين إعدادات المستخدم، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تجهيزات كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تضم مقصورة السيارة شاشة رقمية كبيرة تمتد بعرض 55 بوصة تجمع بين نظام المعلومات والترفيه وشاشة العدادات ضمن واجهة واحدة، وتدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تعتمد السيارة على نظام صوتي متطور من نوع AKG Studio يضم 36 سماعة موزعة داخل المقصورة، وتقنية العرض على الزجاج الأمامي.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

كاديلاك اسكاليد IQ Sport وتجهيزات الحماية

تأتي كاديلاك اسكاليد IQ Sport بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت سرعة متكيف.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport

وتضم السيارة أيضاً تقنيات متقدمة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، كما تتوفر ميزة مراقبة إرهاق السائق ونظام قراءة إشارات السرعة على الطريق، وكاميرات بزاوية 360 درجة.