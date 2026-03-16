قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية والإمارات تتفقان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
مطالب برلمانية بتوسيع التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 16-3-2026
الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات
تعرف على خدمات الدولة المحروم منها المحكوم عليهم في قضايا الأسرة
مدرب الترجي: الفوز على الأهلي مهم قبل لقاء العودة في القاهرة
ترامب يحذر الناتو من "عواقب قاسية للغاية" إذا لم يدعم موقف واشنطن تجاه إيران
مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى
إيران تعلن اعتقال 500 جاسوس بتهمة تسريب معلومات لجهات معارضة
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
خسارة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
ماكرون يدعو إيران لوقف الهجمات فورًا ويطالب بتأمين الملاحة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لـ كاديلاك اسكاليد IQ Sport الكهربائية.. صور

كاديلاك اسكاليد IQ Sport
صبري طلبه

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة توسعاً ملحوظاً في الطرازات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع شركة كاديلاك إلى تقديم نسخة كهربائية بالكامل من طرازها الشهير إسكاليد.

يأتي طراز كاديلاك اسكاليد IQ Sport ليعكس توجه الشركة نحو تقنيات الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على طبيعة السيارة الكبيرة وتجهيزاتها المتقدمة التي اعتادت عليها هذه الفئة من المركبات.

مواصفات كاديلاك اسكاليد IQ Sport الفنية

تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين يعملان معاً لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 750 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 1064 نيوتن متر، وهو ما يمنح السيارة أداءً قوياً رغم حجمها الكبير.

ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل المعتاد في السيارات الكهربائية، وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية ضخمة بسعة 200 كيلوواط ساعة، ما يسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 740 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، فيما يمكنها التسارع من صفر إلى 96 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثانية.

أبعاد وتصميم كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تأتي كاديلاك اسكاليد IQ Sport  بأبعاد كبيرة تتناسب مع فئة السيارات العائلية الفاخرة كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5697 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2092 ملم مع ارتفاع يبلغ 1932 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 3454 ملم، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 668 لتراً.

تعتمد كاديلاك اسكاليد IQ Sport على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية إضافة إلى الإضاءة النهارية، وتأتي مزودة بعجلات كبيرة بقياس 24 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، كما تضم المرايا الخارجية خاصية الذاكرة لتخزين إعدادات المستخدم، إلى جانب فتحة سقف بانورامية.

تجهيزات كاديلاك اسكاليد IQ Sport

تضم مقصورة السيارة شاشة رقمية كبيرة تمتد بعرض 55 بوصة تجمع بين نظام المعلومات والترفيه وشاشة العدادات ضمن واجهة واحدة، وتدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تعتمد السيارة على نظام صوتي متطور من نوع AKG Studio يضم 36 سماعة موزعة داخل المقصورة، وتقنية العرض على الزجاج الأمامي.

كاديلاك اسكاليد IQ Sport وتجهيزات الحماية 

تأتي كاديلاك اسكاليد IQ Sport بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت سرعة متكيف.

وتضم السيارة أيضاً تقنيات متقدمة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، كما تتوفر ميزة مراقبة إرهاق السائق ونظام قراءة إشارات السرعة على الطريق، وكاميرات بزاوية 360 درجة.

إسكاليد كاديلاك اسكاليد IQ Sport كاديلاك اسكاليد كاديلاك اسكاليد IQ Sport سيارة كاديلاك اسكاليد IQ Sport

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

ترشيحاتنا

eufy S330

جرس باب ذكي بدون اشتراك شهري .. تجربة eufy S330 ثنائي الكاميرا

جوجل

جوجل تجلب وضع نوافذ مكتبي جديد إلى أندرويد على الأجهزة اللوحية

iOS 27

iOS 27 لن يقدم تغييرات كبيرة لتصميم Liquid Glass في الآيفون

بالصور

سقوط ممثل شهير على درج حفل توزيع جوائز الأوسكار .. صور

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد