البحرية البريطانية: أمريكا أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت" نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقعة ينصح بالتنسيق مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز والخليج".



وأضافت أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجا، وأن أمريكا أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز.



كما كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أن سفن البحرية الأمريكية ستتمركز في محيط المنطقة تحسبًا لأي محاولة من الجيش الإيراني لاستهداف السفن العابرة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط.

وبحسب التقرير، ستعمل البحرية الأمريكية على تزويد السفن التجارية بمعلومات ملاحية حول مسارات آمنة داخل المضيق، مع تحديد ممرات خالية من التهديدات المحتملة مثل الألغام البحرية التي يُعتقد أن إيران قد تستخدمها في حال تصاعد التوتر.

وأطلقت إيران تحذيراً شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تدخل عسكري أو أمني في مضيق هرمز يعد انتهاكاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده “لن تتهاون مع أي تحرك أمريكي داخل المضيق”، مشدداً على أن طهران تعتبر هذه الخطوة تجاوزاً خطيراً للتهدئة القائمة.