قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
الحرس الثوري الإيراني يحذر البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟
احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
من داخل الجيم.. محمد صلاح يخطف الأضواء عبر الانستجرام
الدوري السعودي يشتعل.. هل يتعثر النصر في اللحظة الحاسمة أم ينتفض الهلال؟ وماذا فعل رونالدو بعد الخسارة من القادسية؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أخبرت الاحتلال بالقرار.. أمريكا تصر على وقف إطلاق النار في لبنان
جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير
انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو
كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحرية البريطانية: أمريكا أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت" نظرا لحجم الحركة البحرية المتوقعة ينصح بالتنسيق مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز والخليج".


وأضافت أن مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجا، وأن أمريكا أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز.


كما كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أن سفن البحرية الأمريكية ستتمركز في محيط المنطقة تحسبًا لأي محاولة من الجيش الإيراني لاستهداف السفن العابرة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط.

وبحسب التقرير، ستعمل البحرية الأمريكية على تزويد السفن التجارية بمعلومات ملاحية حول مسارات آمنة داخل المضيق، مع تحديد ممرات خالية من التهديدات المحتملة مثل الألغام البحرية التي يُعتقد أن إيران قد تستخدمها في حال تصاعد التوتر.

وأطلقت إيران تحذيراً شديد اللهجة تجاه الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي تدخل عسكري أو أمني في مضيق هرمز يعد انتهاكاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده “لن تتهاون مع أي تحرك أمريكي داخل المضيق”، مشدداً على أن طهران تعتبر هذه الخطوة تجاوزاً خطيراً للتهدئة القائمة.

البحرية البريطانية مضيق هرمز القاهرة الإخبارية التجارة البحرية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

درة

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد