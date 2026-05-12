تصاعد الخسائر الإسرائيلية في جنوب لبنان.. 18 قتيلًا و910 مصابين منذ مارس

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لخسائره البشرية جراء المعارك المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان، منذ استئناف المواجهات مطلع مارس الماضي.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أن عدد القتلى بلغ 18 ضابطًا وجنديًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 910 عسكريين خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن الأسبوعين الأخيرين شهدا وحدهما إصابة 190 عنصرًا، بينهم 114 إصابة متوسطة و52 إصابة خطيرة، في مؤشر على حدة التصعيد العسكري المتواصل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وسط توتر متزايد يشهده جنوب لبنان منذ تجدد العمليات العسكرية.