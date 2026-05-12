نائب يطالب بالإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز ومدينة أبو حماد

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مشكلة الصرف الصحي بالقرى الأم وتوابعها بمركز ومدينة أبو حماد، وذلك بحضور ممثلى الحكومة ومسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث المعوقات والعمل على إيجاد حلول عاجلة تخدم المواطنين.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى

وأكد النائب المهندس محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، خلال المناقشات ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الام وتوابعها ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية وليست القرى الأم فقط، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، استجابةً لمطالب واحتياجات الأهالي وتحقيقًا لخطة الدولة في تطوير الخدمات الأساسية.

وشهد الاجتماع حضور المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي عادل محمود حسانين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.