قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ اعرفن كفارته
تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها
قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه عمر مرموش .. ماذا ينتظر النجم المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بإعداد كوادر متخصصة لدعم فلسفة «التوكاتسو»

النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ
النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجربة المدارس اليابانية في مصر تُعد واحدة من أبرز التجارب التعليمية الحديثة التي استهدفت تطوير شخصية الطالب المصري وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن التجربة حظيت منذ انطلاقها باهتمام واسع باعتبارها نموذجًا يسعى لتطوير منظومة التعليم المصرية.

وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء أحمد العوضي وكيل المجلس بشأن تقييم تجربة المدارس اليابانية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن عددًا من الدراسات الأكاديمية الصادرة عن باحثين يابانيين ومراكز بحثية متخصصة تناولت تجربة تطبيق النموذج الياباني خارج اليابان، خاصة في مصر، ورصدت عددًا من التحديات والملاحظات المرتبطة بآليات التطبيق.

تحديات التطبيق المحلي للنموذج الياباني

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في وجود فجوة بين الفلسفة التعليمية الأصلية للنموذج الياباني وآليات التطبيق المحلي، خاصة فيما يتعلق بثقافة المشاركة الطلابية وإدارة المدرسة باعتبارها منظومة مجتمعية متكاملة، فضلًا عن ضعف تأهيل بعض الكوادر البشرية على الفلسفة اليابانية ذاتها وليس فقط على الإجراءات الإدارية.

وأضاف ممدوح أن الدراسات حذرت من عدم كفاية أعداد المدربين الحاليين لنشر النظام بشكل فعّال داخل المدارس الحكومية، مؤكدًا أهمية إنشاء برامج جامعية مصرية متخصصة ودبلومات أكاديمية لإعداد معلمين محترفين في أنشطة “التوكاتسو”، باعتبارها جوهر التجربة التعليمية اليابانية.

دعوات لتطوير التجربة وتعزيز الشراكة المجتمعية

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الدراسات أشارت أيضًا إلى ارتفاع الأعباء التشغيلية مقارنة بالعائد التربوي الفعلي في بعض المدارس، بالإضافة إلى تفاوت كفاءة الإدارة من مدرسة لأخرى، وضعف الاندماج الكامل بين المجتمع المدرسي المحلي والنموذج الثقافي المستورد، ما تسبب في بعض الأحيان في ضعف التفاعل من أولياء الأمور وبعض عناصر المنظومة التعليمية.

وشدد النائب أحمد خالد ممدوح على ضرورة الانتقال من مرحلة “نقل النموذج” إلى مرحلة “توطينه” بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية والتعليمية المصرية، مع التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين على الفلسفة التربوية اليابانية، وتعزيز آليات التقييم المستقل والمستمر للتجربة، إلى جانب دعم دور المجتمع المحلي وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير العملية التعليمية.

مجلس الشيوخ النائب أحمد خالد ممدوح شباب الأحزاب والسياسيين حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

رشاد

رشاد المتولي يحصد جائزة رجل مباراة مودرن سبورت وفاركو

كهرباء

كهرباء الإسماعيلية يحقق الفوز أمام الجونة في الدوري

الأهلي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل تطورات إصابات اللاعبين قبل مواجهة المصري

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد