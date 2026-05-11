المدارس اليابانية وتأمين امتحانات الثانوية طلبي مناقشة أمام تعليم واتصالات الشيوخ

أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ ، طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، والنائبة ولاء هرماس، بشأن سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، ومناقشات الأعضاء، ورد وزير التربية والتعليم، إلى لجنة التعليم والاتصالات للدراسة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

مناقشة ملف الثانوية العامة بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت مناقشة الطلبات، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وخلال الجلسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

تسهيل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

وأعلن أن عملية دخول وخروج الطلاب من لجان الامتحانات ستتم بشكل منظم، مع التعامل معهم بهدوء لضمان أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة للمراقبين بمساعدة الطلاب على أداء الامتحان في هدوء، محذرا: "أي شخص يخرج عن هذا الإطار ستُتخذ ضده إجراءات حاسمة، كما شهدنا خلال العامين الماضيين، والأصل هو تيسير الأمور على الطلبة وأولياء الأمور".

خطة القضاء على بعبع الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم: "ندرك أن امتحانات الثانوية العامة تتسم بالقسوة لأنها تمثل امتحان الفرصة الواحدة، لذلك استحدثنا نظام البكالوريا لمنح الطالب أكثر من فرصة، بهدف إنهاء ما يُعرف بـ(بعبع الثانوية العامة)".

وأشار إلى أن 95% من طلاب المرحلة الثانوية اختاروا نظام البكالوريا، مؤكدًا توافقه مع نظام الـIG، ومع الأنظمة التعليمية الدولية التي لا تعتمد على نظام الفرصة الواحدة للالتحاق بالجامعات.

بدء تطبيق نظام البكالوريا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدفعة المقبلة ستكون هي الأولى في تطبيق نظام البكالوريا، والعام المقبل لن يشهد الطلاب ضغطًا عصبيًا ناتجًا عن كون الثانوية العامة هي الفرصة الوحيدة في حياتهم".

وأعلن الوزير، أن الثانوية العامة هذا العام ستشهد اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية لضبط العملية الامتحانية، مع العمل في الوقت نفسه على تيسيرها على الطلاب.