رئيس الشيوخ يهنئ حلاوة بمنصبه الأفريقي

قدم المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للنائب محمد حلاوة وقال رئيسُ المجلسِ في كلمة له مع انطلاق أعمال الجلسة.

وقال: "يسعدني باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص التهنئة إلى النائب محمد حلاوة... رئيس لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس بمناسبة فوزه برئاسة لجنة التجارة والجمارك والهجرة بالبرلمان الأفريقي".

وأضاف: “ولقد جاء هذا الفوز المشرِّف خلال اجتماعات البرلمان الأفريقي المنعقدة في جوهانسبرج خلال الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٦ مايو ٢٠٢٦ وذلك بعد ترشيحه بالإجماع من مجموعة شمال أفريقيا... وهو ما يعكس الثقة الغالية في الكفاءات المصرية البرلمانية”.

وتابع: “ويكتسب هذا الفوز أهمية خاصة كونه يعزز الدور المحوري المصري داخل البرلمان الأفريقي سيما فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والتجارية كما أنه يفتح آفاقًا أرحب لتعميق التنسيق بين البرلمانات الأفريقية بما يُسهم في دفع عجلة التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المشتركة لدول القارة الأفريقية”.

واختم رئيس المجلس كلمته قائلا.." أسأل الله تعالى أن يوفق النائب محمد حلاوة... في مهامه الجديدة وأن يكتب له السداد في خدمة وطنه وخدمة القارة الأفريقية".