نائب بالشيوخ يطالب بعدالة توزيع المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية

أكد النائب عبد العاطي أحمد عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أهمية الملفات التعليمية التي ناقشها مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مناقشة تقييم تجربة المدارس اليابانية في مصر تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم وبناء جيل يمتلك المهارات والانضباط والقدرة على الإبداع.

وأوضح النائب عبد العاطي أحمد، أن تجربة المدارس اليابانية حظيت باهتمام واسع منذ انطلاقها، باعتبارها نموذجًا تعليميًا يركز على بناء شخصية الطالب إلى جانب التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن التجربة حققت العديد من النتائج الإيجابية في عدد من المدارس، خاصة فيما يتعلق بالانضباط وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.

ضرورة التوسع العادل في المدارس اليابانية بالمحافظات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة خريطة توزيع المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام مختلف المحافظات للاستفادة من هذا النموذج التعليمي المتطور، لافتًا إلى أن بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوسع في إنشاء تلك المدارس.

وأضاف أن التوسع في التجربة يجب أن يصاحبه إعداد جيد للكوادر التعليمية والإدارية، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، لضمان تطبيق الفلسفة التعليمية اليابانية بالشكل الصحيح، خاصة أن نجاح التجربة لا يعتمد فقط على المناهج، وإنما على أسلوب الإدارة والتفاعل داخل المدرسة.

مواجهة الغش وتسريب الامتحانات أولوية لحماية التعليم

وأكد النائب عبد العاطي أحمد أن الجلسة تناولت أيضًا الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات، مشددًا على أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل العملية التعليمية وتؤثر بشكل مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الغش الإلكتروني وتأمين منظومة الامتحانات، من خلال تطوير وسائل الرقابة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في تسريب الامتحانات أو تسهيل أعمال الغش.

تطوير التعليم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تطوير التعليم لا يقتصر فقط على تحديث المدارس أو المناهج، بل يحتاج إلى تعاون كامل بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة، من أجل ترسيخ قيم الالتزام والانضباط لدى الطلاب، وبناء وعي حقيقي بأهمية التعليم باعتباره أساس التنمية.

واختتم النائب عبد العاطي أحمد تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لأي خطوات من شأنها تطوير المنظومة التعليمية، سواء من خلال تعميم التجارب الناجحة مثل المدارس اليابانية، أو من خلال التصدي الحاسم لظواهر الغش وتسريب الامتحانات، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.