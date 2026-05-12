قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
أحمد موسى: منخفض القطارة عمل هيصة ومجلس الوزراء حسم الأمر
ترامب : باي باي .. القوارب السريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بنيروبي رسمت ملامح افريقيا الجديدة

النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ
النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم والقيادي بحزب حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، عكست حجم التحول الكبير في الدور المصري إقليميًا ودوليًا، وقدرة الدولة المصرية على الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية والدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال رشاد إن الرئيس السيسي قدم رؤية متكاملة تقوم على تحقيق التنمية العادلة، وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب، وإعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن منح الدول الأفريقية مساحة أكبر للنمو بعيدًا عن الضغوط التقليدية المرتبطة بالديون وأزمات التمويل.

 الربط بين السلام والتنمية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات

وأضاف أن تأكيد الرئيس على الربط بين السلام والتنمية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والصراعات التي تؤثر بشكل مباشر على فرص الاستثمار وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحركات مصر خلال القمة تؤكد أن القاهرة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صياغة الرؤى الاقتصادية والسياسية الخاصة بالقارة، خصوصًا مع طرح ملفات إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع آليات التمويل التنموي، ودعم مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأوضح رشاد أن دعوة الرئيس السيسي إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء تكتل اقتصادي قوي قادر على مواجهة التقلبات العالمية، مؤكدًا أن تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي وتمكين الشباب الأفريقي سيخلق فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن مصر تتحرك برؤية واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء شراكات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهو ما يعزز من مكانة الدولة المصرية كقوة محورية داخل أفريقيا وعلى الساحة الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الكينية نيروبي و مجلس الشيوخ النائب عمرو رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

صندوق النقد

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد