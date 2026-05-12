قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ اعرفن كفارته
تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها
قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه عمر مرموش .. ماذا ينتظر النجم المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بلتاجي: مبادرة الرئيس السيسي لمبادلة الديون بالتنمية تكسر دوامة الاقتراض

النائب محمد سمير بلتاجي
النائب محمد سمير بلتاجي
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة "إفريقيا - فرنسا" في نيروبي، بشأن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، تمثل تحولًا نوعيًا في آليات التعامل مع أزمة التمويل العالمية، وخطوة عملية نحو بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة للدول النامية والإفريقية.

وقال بلتاجي، في بيان صحفي، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبرة عن واقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد، في ظل تراجع تدفقات المساعدات الإنمائية، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة المشروطيات التمويلية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الحادة الناتجة عن تغير المناخ والاضطرابات الجيوسياسية.

مبادلة الديون بمشروعات تنموية

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الرئيس السيسي لم يطرح مجرد رؤى نظرية، بل قدم حلولًا قابلة للتطبيق تستهدف معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها آلية "مبادلة الديون بمشروعات تنموية"، التي تتيح للدول النامية تحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتعزز البنية التحتية.

وأضاف أن هذه الرؤية تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تحقق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أن التوسع في إصدار السندات الخضراء وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة يمثل توجهًا استراتيجيًا يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية وأولويات التنمية المستدامة.

وأشار بلتاجي إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة، تؤكد أن مصر باتت تمتلك رؤية متكاملة لإصلاح النظام المالي الدولي بما يضمن تمكين الاقتصادات الناشئة من النمو بعيدًا عن القيود التقليدية وسياسات الإملاء الاقتصادي.

وأكد أن الطرح المصري في قمة نيروبي يعكس دورًا متصاعدًا لمصر في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية داخل المحافل الدولية، مشددًا على أن الرئيس السيسي نجح في نقل صوت الدول النامية من مربع المطالبة بالمساعدة إلى طرح شراكات عادلة قائمة على التنمية والإنتاج والاستثمار.

واختتم بلتاجي بيانه بالتأكيد على أن ما طرحه الرئيس السيسي يمثل خارطة طريق جديدة لتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية، ورسالة واضحة بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا عبر نظام مالي دولي أكثر توازنًا وإنصافًا للشعوب النامية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشئون الاقتصادية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العلا

أبو العلا : خطاب الرئيس في نيروبي يعيد إحياء روح العدالة الدولية

المهندس محمد مصطفى كشر

عضو الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه إفريقيا

النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ يطالب بإعداد كوادر متخصصة لدعم فلسفة «التوكاتسو»

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد